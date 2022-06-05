مصادر: محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

قالت مصادر، إن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية سيعتمد، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2021 /2022 بالإسماعيلية، بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة.

وقالت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن نتائج الامتحانات وأعمال التصحيح انتهت في الكنترول قبل يومين تقريباً، وأنه تم إعادة المراجعة لاعتماد النتيجة.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية على موقع الوزارة

وينتظر العديد من المواطنين اعتماد النتيجية تمهيداً لظهورها رسمياً عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، أو الإعلان عنها داخل المدارس الحكومية والتجريبية واللغات.

وأكدت المصادر في مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، أن النتيجة ستكون متاحة خلال 48 ساعة على الأكثر داخل كافة مدارس الإسماعيلية بشكل طبيعي فور اعتمادها بـ24 ساعة.

48 ألف طالب أدوا الامتحانات

وأدى الامتحانات في المرحلة الإعدادية في الإسماعيلية هذا العام 28 ألفا و750 طالبا وطالبة في الشهادة الإعدادية في 8 إدارات مختلفة، مقسمة على 162 لجنة في مدارس المحافظة المختلفة.

وشهدت لجان محافظة الإسماعيلية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2022 إجراءات احترازية مكثفة، تشمل التعقيم والتطهير لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتابع الدكتور طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية تنفيذ ضوابط العملية الامتحانية لتوفير التأمين اللازم لعملية نقل الأوراق من وإلي الكنترول، إضافة إلى تأمين اللجان من الداخل والخارج لتوفير الطمأنينة للطلاب