رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. خطوات الحصول عليها

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، موضحة أن النتيجة تشمل جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية، بجانب اسمه رباعيا ومدرسته والإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وأضافت المديرية أن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، يمكن الدخول عليه من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة متابعة الخطوات بدقة وكتابة رقم الجلوس الذي تم تسليمه للطالب في المدرسة.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس يوفر نتيجة الطالب بالحالة والمرحلة والصف والإدارة التعليمية واسم المدرسة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة

- يدخل الطالب على موقع مديرية التربية والتعليم في القاهرة.

- يكتب رقم الجلوس.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر النتيجة بالدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية.

أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة يروون قصة نجاحهم

وفي سياق متصل، حاورت «الوطن» عددا من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الذين حصلوا على المركز الأول بمجموع 280 من 280 في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، فقال يوسف رجاء، الحاصل على مجموع 100% في الشهادة الإعدادية: «صحيح كنت متفائل وعندي أمل في ربنا بس مجاش في دماغي إني أكون الأول على مستوى المحافظة».

إسراء محمد حصلت أيضاً على مجموع 100% في الشهادة الإعدادية: «عيطت لما سمعت الخبر مكنتش مصدقة نفسي»، موضحة أن السبب الرئيسي في نجاحها وتفوقها هو تنظيم الوقت، لافتة إلى أنها تمكنت من حفظ القرآن الكريم والحصول على مجموعة من الكورسات في اللغة الإنجليزية: «بجانب المذاكرة كنت بهتم باللغة».

تمنت الطالبة مارينا بيتر، الحاصلة على مجموع 280 من 280 في الشهادة الإعدادية، أن تصبح طبيبة، موضحة أن هدفها خدمة الناس وقدوتنا الدكتور مجدي يعقوب.