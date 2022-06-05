خالد النبوي مع عمال النظافة والأمن: «صباح الفل على الجدعان» (صور)

نشر الفنان خالد النبوي مجموعة من الصور مع عدد من عمال النظافة والأمن عبر حسابه على «تويتر»، معلقًا: «صباح الفل على الناس الحلوة الشغيلة الجدعان»، وحصدت الصور إعجاب عدد كبير من متابعي النجم الكبير على منصة التواصل الاجتماعي الذي يتابعه عليها أكثر من 4 ملايين متابع.

وعلق عدد كبير من المتابعين على الصور التي نشرها خالد النبوي عبر حسابه، فقال أحد المتابعين: «حضرتك أنا لما بشوفك بكون فخور بيك، إنسان ابن بلد بجد»، بينما علق آخر: «صور مبهجة.. ربنا يزيدك من محبة الناس»، وأضاف ثالث: «محترم.. وانت الممثل المفضل لدي من المصير إلى الآن، نجم عالمي حقيقي»، وتوالت التعليقات التي تشيد بإنسانية ورقي «النبوي».

الجمهور يعلق على صور خالد النبوي: ابن بلد ونجم عالمي

وحقق الفنان خالد النبوي نجاحًا كبيرًا خلال موسم الدراما الرمضانية 2022 من خلال مسلسل راجعين يا هوى للمخرج محمد سلامة، والمأخوذ عن مسلسل إذاعي للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد بدير، ونور، وهنا شيحة بالإضافة إلى نور النبوي، سلمى أبوضيف وإسلام إبراهيم.

خالد النبوي يعود إلى السينما بـ«أهل الكهف»

ويستعد خلال الفترة المقبلة استئناف تصوير فيلم «أهل الكهف» للمخرج عمرو عرفة، وهو الذي يعتبر من الأعمال السينمائية الضخمة المقرر طرحها في السينمات الفترة المقبلة، الذي تعود أحداثه إلى 2500 عام قبل الميلاد، وهو مأخوذ عن مسرحية «أهل الكهف» للكاتب توفيق الحكيم وتولى الكاتب أيمن بهجت قمر معالجتها سينمائيًا، ويضم في بطولته عددًا من النجوم من بينهم غادة عادل، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح، وفتحي عبدالوهاب، وصبري فواز.