خالد النبوي: «راجعين يا هوى» مخاطرة محسوبة بالإحساس إيمانا بالفن

كشف الفنان خالد النبوي سر إفيه «مساء الهنا من بليغ أبو الهنا»، الذي أصبح عالقا في أذهان وألسنة الشارع المصري في مسلسل «راجعين يا هوى»، قائلا: «من كتر البحث طلعت لوحدها وأصبحت شخصية بليغ هي النجم وليس خالد النبوي هي مش موجودة في الإسكربت كنت داخل على ناس وقلت لهم مساء الهنا من بليغ أبو الهنا».

مش بعمل أدوار كوميدية ومعرفش دمي خفيف ولا لا

وأضاف خالد النبوي في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، «الإيفيه مكنتش كاتبه لكنه طلع فجأة وبعدين جاء دور محمد سليمان السيناريست ليحب الجملة وده النجاح».

وتابع: «مش بعمل كوميدي وده نادر، ولكن الكوميديا موجودة في الروح المصرية عامة، معرفش دمي خفيف ولا لا بس أنا بحب الدم الخفيف، وقعدات الناس اللي دمها خفيف، وبليغ طول الوقت دمه خفيف لكن أنا مش طول الوقت دمي خفيف».

وأوضح أنه ضمن زهده وإيمانه بالقدر هناك أشياء كثيرة يقدم عليها قد تصنف أنها نوع من المخاطرة، قائلا: «أنا مؤمن أن كل شيء هيشمي زي ما ربنا عاوز، ومسلسل راجعين يا هوى مخاطرة محسوبة بالإحساس والرغبة في أن الفن هو من يقود وليس أي أمر آخر لكن الخيال في النهاية عند الفنان».

تفاصيل زيارته منزل أسامة أنور عكاشة

وكشف الفنان خالد النبوي عن تفاصيل زيارته لمنزل عائلة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، قائلا: «أنا روحتلهم البيت وكلمتهم وروحنا أنا وتامر مرتضى ومحمد سلامة وقعدنا معاهم وكان لازم أروح وأقعد في نفس مكتب الأستاذ، وأتمنى يكون مبسوط جداً».

وعن رسالته للكاتب أسامة أنور عكاشة، قال: «بينفع الناس وربنا بيقول أن ماينفع الناس فيمكث في الأرض وبالتالي حديثه وحديث اللي شبهه سيظل ينفع الناس».