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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-6-2022 في محافظات مصر

موعد أذان الفجر في المنصورة ومحافظة الدقهلية 3:03 صباحا

كتب:

هبه وهـدان
03:34 ص | الإثنين 06 يونيو 2022
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

كشفت الهيئة العامة للمساحة جميع أوقات الفروض، اليوم الاثنين، باعتبار أنها من الخدمات المهمة التي يبحث عنها المسلمون يوميا حول العالم ويريد معرفتها بشكل لحظي ويومي، إذ تختلف مواقيت الصلاة بشكل من يوم لآخر برفق دقيقة واحدة.

تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين الموافق 6 يونيو، في المحافظات المختلفة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:38 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:37 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:08 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.53 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:25 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:03 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:04 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:54 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:27 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:01 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:22 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:02 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:30 مساءً.

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بقلم هبه وهـدان