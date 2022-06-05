مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-6-2022 في محافظات مصر

كشفت اليوم الأحد، الهيئة العامة للمساحة عن موعد جميع الفروض، كونها من الأمور المهمة التي يحرص قطاع عريض من المسلمين حول العالم على معرفتها بشكل يومي، إذ تختلف مواقيت الصلاة بشكل دوري من يوم لآخر.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة اليوم الأحد الموافق 5 يونيو، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:08 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.52 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:02 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:22 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:01 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:38 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:04 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:53 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:27 مساءً.