القابضة للمياه بالشرقية: سيارات متنقلة لخدمة المواطنين بالقري من اليوم حتى 9 يونيو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن إطلاق سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم إلى الخميس المقبل الموافق 9 من شهر يونيو الجاري بدء من الساعة 8 صباحا بالأماكن التالية «قطاع المركز - قرية السرو من يوم الاحد إلى الخميس»، وقطاع ديرب نجم بقرية صفط زريق يومي الأحد والاثنين وقرية الديسة من الثلاثاء إلي الخميس، وقطاع أبو كبير بقرية كفر الشوبكي من الأحد للخميس.

سيارات خدمة العملاء المتنقلة مجهزة تكنولوجيا

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة جرى تصميمها وتجهيزها خصيصاً بأحدث التكنولوجيا، لتعمل وفق خطة تستهدف تغطية جميع مناطق وأحياء المحافظة لتأدية كافة مهام مراكز خدمة العملاء الثابتة، في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيزمراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقله للمواطنين

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية الي ان سيارات خدمة العملاء المتنقله تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل «التعاقد على العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي» والمشاركة في حملات التوعية.