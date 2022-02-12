رئيس مياه القاهرة: تقديم الخدمات إلكترونياً بمراكز خدمة العملاء

أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، خلال زيارته لمركز خدمة العملاء الإلكتروني في منطقة «الوايلي»، اليوم السبت، أن الشركة تسعى لتطبيق كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة المواطنين، من خلال تحديث مراكز خدمة العملاء، التي يمكنها استقبال شكاوى وتقديم خدمات الاستعلام عن الفاتورة ودفعها، أو معرفة الاستهلاك إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري.

ماكينات ونماذج إلكترونية لخدمة المواطنين

وقال «الشيمي»، خلال جولته بالمركز الإلكتروني لخدمة العملاء، إنه انطلاقاً من توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتسهيل الخدمات للمواطنين، فقد حرصت الشركة على توفير كافة الخدمات للمواطنين الوافدين إلى القاهرة من المحافظات الأخرى، حيث خصصت الشركة من خلال الماكينات الإلكترونية الموجودة بمركز خدمة العملاء في الوايلي، نموذجاً يمكن للمواطنين من أي محافظة أخرى الاستفادة بنفس الخدمات، من خلال التعاون مع شركات المياه الأخرى، ويمكن للمواطن الدخول عليها واختيار خدمات شركة المياه التابع لها.

الاستعلام ودفع الفواتير إلكترونياً

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب أن شركة مياه القاهرة بدأت فى تطبيق كامل لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم جميع الخدمات بمركز خدمة الوايلس، لتقديم خدمات لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، ويمكن لأي مواطن دفع الفواتير والاستعلام عن الاستهلاك، وتقديم الشكاوى، وعمل حبس مياه.

افتتاح مركز خدمة العملاء خلال أيام

وأشار «الشيمي» إلى أن مركز خدمة العملاء بالوايلي سوف يكون جاهزاً خلال أيام للافتتاح واستقبال المواطنين وتقديم الخدمات المتميزة لهم، بعد إضافة خدمة الدفع من خلال «الفيزا كارات»، بعد الاستعلام على الفاتورة، ويمكن للمواطن الدخول إلى مركز خدمة العملاء وسحب رقم والانتظار حتى الدخول إلى الماكينة، وبمجرد إدخال رقم الاشتراك أو الرقم القومي، تظهر له كافة البيانات من بداية الاستهلاك ودفع الفاتورة، أو تقديم شكوى، أو أي استفسار، ويتم الرد على المواطن خلال فترة قصيرة.

خدمة أبناء المحافظات الأخرى

وفيما يتعلق بخدمة سكان المحافظات الأخرى، أوضح «الشيمي» أن الشركة تقوم حالياً بتفعيل البرنامج مع جميع شركات المياه بمختلف المحافظات، حتى يمكن للمواطن المتواجد في القاهرة من المحافظات الأخرى، الاستفادة من هذه الخدمات، ودفع الفواتير، أو تقديم شكوى أو استفسار إلكترونياً.