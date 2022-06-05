أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية.. الفتيات يحصدن المراكز الأولى

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية أسماء العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام، والتي شهدت تفوق البنات على البنين في المراكز الأولى.

وقال الدكتور طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، إن الطالبة مريم سليمان مسعد مجاهد من مدرسة هيئة قناة السويس «عربي» حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة، بمجموع درجات 279 درجة، فيما حصلت الطالبة نور محمد السيد من مدرسة المجمع التعليمي «عربي» على المركز الأول مكرر بمجموع درجات 279 درجة.

تفوق البنات

وفى المركز الثالث في نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية جاءت الطالبة سهيلة طارق فاروق محمود من مدرسة أمون الخاصة «عربي»، بمجموع 278.5 درجة، فيما حصل الطلاب سارة مصطفي نزيه السيد من مدرسة السلام الإعدادية، وخديجة خالد مصطفي مأمون من مدرسة المجمع التعليمي لغات، وزياد طارق طه محمد من مدرسة القديس يوسف لغات، وأنس أسامة إبراهيم علي، من مدرسة المجمع التعليمي «عربي»، ومحمد وائل سعد أحمد من مدرسة الطائف الرسمية لغات علي المركز الثالث مكرر.

المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

وحصلت الطالبة رحمة محمد حسين إبراهيم، من مدرسة المجمع التعليمي لغات على المركز التاسع بمجموع درجات 278 درجة، وحصل الطلاب مازن محمد كامل عبدالله من مدرسة هيئة قناة السويس لغات، وآلاء محمد محمود مصطفي من مدرسة الطائف الرسمية لغات، وحليمة محمد عبدالحي علي من مدرسة هيئة قناة السويس لغات على المركز التاسع مكرر بمجموع درجات 278على مستوى المحافظة.

واعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح 74%.