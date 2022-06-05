تفاصيل انتشال «علي» غريق رشيد.. جثته علقت بالصخور على عمق كبير

أعلن الغواص إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير المتطوعين»، وأحد المشاركين في محاولات إنقاذ غرقى الشواطئ طوال الفترة السابقة، عن نجاح الفريق في انتشال جثمان غريق رشيد خلال الساعات الماضية، بعد ساعات من اختفاء جثمانه تحت الماء.

وتحدث الغواص إيهاب المالحي لـ«الوطن» عن الواقعة، قائلًا إن الطفل الذي لقى مصرعه غرقًا، يدعى علي حسن عرفة، وهو في عمر 17 عامًا، واختفى جثمانه أمس الأول، وسط حزن كبير من الأهالي وأسرة الغريق.

قائد فريق الإنقاذ يكشف تفاصيل انتشال «علي» غريق رشيد

كما أكد قائد فريق «غواصين الخير» أنه تم العمل بشكل مكثف، وبالأمس كان هناك 7 غواصين بالإضافة إلى الإنقاذ النهري بالبحيرة، وتم تنفيذ 4 غطسات «سكوبا»، مضيفًا أن الأعماق هناك كبيرة جدًَا تصل من 15 لـ30 مترًا، كما أن طبيعة المياه مليئة بالأوراق والصخور.

وأوضح أنه توقع أن يكون جثمان الشاب عالقًا في إحدى الأوراق أو الصخور تحت الماء، لأن مكان الغرق عميق جدًا، والشاب غرق أمام مسجد «أبومندور»، وبالفعل ما توقعه كان صحيحًا، فجلب نحو 10 غواصين وتمكنوا في النهاية من انتشال الجثة من المياه.

وقال «المالحي» إن جثمان الشاب ظهر منذ ساعات قليلة ونجحوا في انتشاله من مكان غرقه على عمق بعيد، داعيًا له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان، وموجهًا الشكر لفريق غواصين الخير، ولرجال الإنقاذ النهري بالبحيرة.

تفاصيل انتشال جثة صياد أبوقير بعد 48 ساعة

وكان فريق «غواصين الخير» نجح في انتشال جثمان الصياد «حنفي»، بعد أن ظهر على سطح المياه بالقرب من جزيرة نيلسون، بعد أن لقي مصرعه غرقًا، وهو في عمر 48 عامًا، وهو واحد ضمن طاقم الصيد على مركب من المعدية، وكانوا مقيمين ليلًا في البحر، وعند دخول المركب الميناء في الفجر سقط الغريق في المياه خلف الحوض العائم شرق المدينة الساحلية، في أثناء سير المركب، حينما كان يقف على حافة المركب، ولم يتمكن رفاقه من إنقاذه رغم صراخه لحظة الغرق.