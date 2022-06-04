غرق شوارع المنصورة في المياه بسبب كسر خط طرد رئيسي «صورة»

غرق عدد من شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، نتيجة توقف محطة رفع الصرف الصحي بعزبة «عقل» بسبب وجود كسر في خط الطرد الرئيسي، ما تسبب في إيقاف محطة الصرف الصحي تماما وتخفيض ضغوط مياه الشرب عن مدينة المنصورة بالكامل، وهي المرة الثانية خلال أسبوع التي يحدث فيها كسر خط صرف صحي رئيسي ويتسبب في غرق الشوارع بالمياه.

«القابضة للمياه»: هبوط التربة أسفل خط الطرد الرئيسي

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم السبت، عن هبوط التربة أسفل خط الطرد الرئيسي لمحطة رفع الصرف الصحي بعزبة «عقل» بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية قطر 630 مم، والذي يمر من شارع العبور بمدينة المنصورة، ما استدعى إيقاف المحطة تماما لحين الإصلاح وخفض ضغوط مياه الشرب عن مدينة المنصورة.

إيقاف محطة رفع الصرف الصحي بعزبة «عقل»

وأكدت الشركة، في بيان عاجل لها، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إيقاف محطة رفع الصرف الصحي بعزبة «عقل» سيؤدي إلى ظهور المياه في بعض الشوارع المنخفضة مثل شارع بورسعيد وميدان مشعل.

وأوضحت أنه جرى استدعاء سيارات الكسح من جميع الوحدات المحلية في محافظة الدقهلية، إضافة إلى سيارات كسح شركة المياه لكسح المياه من الشوارع المنخفضة لحين تشغيل المحطة.

وذكرت أنه يجري حاليا تنفيذ خط صرف صحي يخدم المنطقة المنخفضة بميدان مشعل وشارع بورسعيد أمام نادي الشعب، وسينتهي العمل به يوم 10 يوليو المقبل كمرحلة أولى.