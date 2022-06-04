بعد 5 أيام على غرق طالب في بحر نبروه.. والدته تناديه: «اطلع يا سعيد»

غرق طالب في الشهادة الإعدادية في ترعة «بحر نبروه»، بمحافظة الدقهلية، منذ يوم الثلاثاء الماضي، قبل يوم واحد من ظهور نتيجته، بعدما نزل إلي الترعة للاستحمام وكان معه صديقه، إلا أنه لم يظهر إلى الآن، ورغم محاولات البحث المستمرة من قوات الإنقاذ النهري والغطاسين على مدار ما يقرب من 5 أيام كاملة، إلا أنهم لم يمكنهم العثور على جثة الطالب الغريق، نتيجة ارتفاع مستوي المياه في الترعة.

الأم تقف علي بحر نبروه وتنادي: «اطلع يا سعيد»

ووقفت والدة الطالب «السعيد عبده حندق»، 15 سنة من مدينة نبروه، أمام الترعة وفي نفس المكان الذي غرق فيه ابنها،ـ وهي تنادي عليه بطريقة توجع قلوب كل من حولها، وهي تتنمي أن يطهر ابنها، وأنها راضية بقضاء الله وقدره، حيث وقفت تنادي وتقول: «ياسعيد بقالي 5 أيام قاعدة جنبك بدون حل يا سعيد، يا كبيري، يا حارق قلبي يا بني، عمره 15 سنة، خلص الامتحانات، ونزل مع صاحبه في الترعة ومطلعش، بقالي 5 أيام قاعدة منتظراه يطلع».

وقالت الأم الثكلي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ابنها «خلص امتحانات الشهادة الإعدادية» لعام 2022، وبعدها بدأ يعمل في محل جزارة في مدينة نبروه، وأضافت: «طلب من الجزار أن يوصل خروف إلى مكان، وبعدها نزل هو وصاحبه الترعة للاستحام، إلا أن إبني غرق، وتمكن صديقه من الخروج من المياه».

5 أيام بحث عن جثة «سعيد» دون نتيجة

وأضافت الأم أن الجميع يبحثون عن ابنها، وبذلوا جهزداً كبيرة منذ 5 أيام، لم يناموا، وعملوا المستحيل، وأضافت: «ابني التاني حزين، وبيقول أنا وحيد من بعدك يا سعيد»، وتابعت بقولها: «أناشد المسئولين يساعدوني، عاوزة ابني يطلع، أنا راضية بقضائك يا رب، ونفسي أدفن ابني بإيدي».

وأكدت أن ابنها لم يعرف النتيجة، ومات قبل ظهور النتيجة بيوم واحد، وأضافت: «اتحرمت منه، مش هايدخل عليا تاني، أمانة ربنا استردها، لكن نفسي ألاقيه»، مشيرةً إلى أنها لم تتحرك من موقع غرق ابنها منذ 5 أيام، وتنادي عليه ليلاً ونهاراً.

وتبذل قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية جهوداً كبيرة في البحث عن الطالب في مياه ترعة بحر نبروه، وتمشط المنطقة بالكامل، ووصلوا إلي أبعد نقطة يمكن أن يصل إليها، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور عليه إلى الآن.

وناشد أهالي نبروه جميع القرى المجاورة، والتي يمر عليها بحر نبروه حتى قرية «دميرة» وغيرها من القرى، التي تمر بها الترعة، أن يبحثوا معهم عنه، وأن يبلغوهم فور ظهر أي جثة في المياه.