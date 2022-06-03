انتشال جثة طفل غرق بمياه البحر الصغير في الدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الدقهلية من انتشال جثة طفل غرق في مياه ترعة البحر الصغير أمام قرية ميت ضافر مركز دكرنس، بعد أن نزل للترعة للاستحمام هربًا من حرارة الجو إلا أن ارتفاع المياه وشدة التيار جعله يختفي في المياه، وبذل الأهالي والقوات جهودا كبيرة حتى تم العثور على جثمانه، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

غرق طفل في الدقهلية

تبلغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بغرق طفل يدعي مروان محمود عاشور، 13 سنة، والمقيم مع أسرته في قرية ميت ضافر دائرة المركز، في مياه ترعة البحر الصغير المارة أمام القرية بعد نزوله للاستحمام في الترعة.

صعوبة عمليات البحث عن طفل غريق

هرعت قوات الإنقاذ النهري إلي مكان الحادث وتبين غرق الطفل مروان محمود عاشور، 13 سنة، من قرية ميت ضافر مركز‏ دكرنس، إلا أن عمليات البحث كان صعبة للغاية نتيجة لارتفاع مستوي المياه في الترعة.

وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من العثور على الجثة، ونقلته سيارة الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد تقرير مفتش الصحة أنت سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شهبة جنائية، وصرحت النيابة العامة بدف الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.