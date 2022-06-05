وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ القاهرة مستجدات منظومة المخلفات

التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة، إذ شهد اللقاء متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدداً من الملفات المهمة التي تمس حياة مواطني العاصمة بصورة يومية.

المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة سير عمل المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للعاصمة في ظل المشروعات القومية غير المسبوقة التي تنفذها الدولة بالقاهرة.

وحرص شعراوي على متابعة عمل شركتي «أنفيروماستر» للخدمات البيئة وتدوير المخلفات، و«ارتقاء» للخدمات المتكاملة والمخلفات فيما يخص خدمات الجمع والنقل والنظافة الشوارع والمرافق العامة طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين لتقديم تلك الخدمات في المنطقتين الشرقية والغربية، وكذا الجهود المبذولة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة في تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية.

وشدد شعراوي على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس فى تلك الخدمة بالشارع، في ظل الدعم الذى قدمته الدولة لشركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة الجديدة بالقاهرة.

وأكّد شعراوي، ضرورة المتابعة المستمرة لعمل الشركتين على أرض الواقع وخلق روح من المنافسة بينهما مع هيئة النظافة والتجميل بالعاصمة في الأحياء والمناطق التي يعملون بها بما يحقق هدف الحكومة في نجاح المنظومة بالقاهرة.

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى توجيهاته المستمرة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على عمل شركات النظافة الجديدة لرفع مستوى النظافة بالشارع بعد أن قدمت الدولة كل التيسيرات لإنجاح منظومة النظافة الجديدة بما يحقق رضا المواطن، مشيراً إلى أنَّ جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل فى رفع التراكمات اليومية من القمامة والمخلفات وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية.

معارض ثابتة ومتحركة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

كما تطرق الاجتماع، إلى متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، باستمرار عمل المعارض الثابتة والمتحركة التي تعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وكذا جهود المحافظة لتوفير عدد من قطع الأراضي الفضاء، التي تصلح لإقامة أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية المختلفة بسعر الجملة بما يسهم في دعم جهود الدولة للسيطرة علي الأسعار وزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات نقلها حرصاً على التخفيف على المواطنين في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأشار شعراوي إلى أهمية استمرار جهود المحافظة بالتوسع في مراكز توزيع وبيع السلع الغذائية لإحداث توازن للأسعار بالأسواق، مشددًا على ضرورة الرقابة على تلك المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة للتصدي لأي محاولات لبيع منتجات بأسعار مرتفعة أو ذات جودة منخفضة استغلالاً للمواطنين.

وأكّد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنَّه يتمّ المتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والتأكّد من توافر جميع السلع بالأسواق حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص في أي سلعة، مشددا على وجود حملات رقابية مكثفة من الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين على الأسواق والمنافذ لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تابع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير بعقد اجتماع شهرى مع أعضاء مجلس النواب بحضور مديري المديريات لدراسة المشكلات وسرعة الاستجابة لها.

وأكّد شعراوي أهمية التعاون الجيد بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لتحقيق مصلحة المواطن، التي تعد الهدف المشترك للمحليات والنواب، مضيفًا أن الفترة الحالية تتطلب زيادة التواصل بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب لسرعة حل أي مشكلات يتم نقلها إلى المحافظة من المواطنين.

وقال «عبدالعال» إنَّ هناك قناة اتصال مستمرة مع النواب بالقاهرة وتعاون دائم ومثمر للمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتنفيذ مطالبهم وحل شكواهم أولاً بأول، مشيراً إلى اللقاءات المستمرة التي يعقدها مع أعضاء مجلس النواب للاستماع إلى طلباتهم لخدمة دوائرهم وسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لها للمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

رفع الإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع العاصمة

وشهد اللقاء أيضاً متابعة جهود المحافظة في رفع الإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع العاصمة بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وحركة سير المواطنين بجميع أنحاء القاهرة، وكذا موقف إزالة المناطق العشوائية غير المخططة بالمحافظة وفقاً للجداول الزمنية المنفذة في هذا الشأن بما يساهم في تغيير حياة سكان تلك المناطق للأفضل ونقلهم إلى مشروعات بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لهم مثل الأسمرات 1 و2 و3 وأهالينا 2 وروضة السيدة والمحروسة وغيرها.

معدلات تنفيذ مشروعات تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة معدلات تنفيذ مشروعات تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع بالمحافظة وكذا تنفيذ المحاور والطرق الجديدة التى تربط العاصمة بالمحافظات المجاورة للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة.

وشهد الاجتماع كذلك متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة وضرورة رصد أي حالات جديدة وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها لمنع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.