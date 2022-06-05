ابنة المنتج محسن علم الدين تكتفي بالعزاء الخاص بوالدها في المقابر

يبحث كثيرون عبر محركات البحث ومواقع التواصل عن موعد عزاء المنتج الراحل محسن علم الدين، حيث رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، وقضي ما يقرب من 30 يوماً بالعناية المركزة .

أسرة المنتج الراحل تقرر عدم إقامة عزاء له

وقال خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية لـ «الوطن» أن ابنته ياسمين قررت ألا يقام عزاء لوالدها واقتصار العزاء على حضور الدفن في المقابر فحسب، وأضافت أن هناك عدة أحاديث بشأن إقامة نقابة المهن السينمائية عزاء لوالدها، ولكن لم يتحدد الأمر بعد.

وشُيعت منذ قليل جثمان المنتج الراحل محسن علم الدين من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وحرص على الحضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، د\ خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.

معلومات عن المنتج محسن علم الدين

درس المنتج السينمائي الراحل محسن علم الدين بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعمل في الحسابات بشركة إنتاج رمسيس نجيب، تدرّج في الإنتاج من خلال رمسيس نجيب الذي اعتبره ذراعه الأيمن.

بداية عمله في السينما مع رمسيس نجيب من خلال فيلم «لا تذكريني» عام 1961، وأشرف على إنتاج عدد كبير من الأفلام منها: «وا إسلاماه، امبراطورية ميم، إسماعيل ياسين في الأسطول، زقاق المدق، الزوجة التانية، عروس النيل، الخيط الرفيع، بئر الحرمان، الصعود إلى الهاوية، الحب وحده لا يكفي، الهلفوت، اغتيال مدرسة».

قام بتدريس مادة الإنتاج في المعهد العالي للسينما، وتغيب عن جنازة صديقه سمير صبري لمروره بأزمة صحية، وكان يعاني من مشاكل في الرئة وتدهورت حالته الصحية، وظل في المستشفى مدة تزيد عن 30 يومًا.

وخضع المنتج محسن علم الدين للعلاج بغرفة العناية المركزة ولم تشهد حالته الصحية أى تحسن، وتوفى بعد مسيرة طويلة امتدت لسنوات في الإنتاج السينمائي ويعد من رواد هذا المجال.