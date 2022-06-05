خالد جلال ناعيًا محسن علم الدين: فقدنا علمًا من أعلام الإنتاج السينمائي

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، المنتج السينمائي الكبير محسن علم الدين، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

علم من أعلام الإنتاج السينمائي

وقال جلال: «إننا فقدنا علمًا من أعلام الإنتاج السينمائي، وواحدًا من فرسان الإنتاج السينمائي، الذين تتلمذوا على يد عملاق الإنتاج السينمائي رمسيس نجيب، وترك لنا إرثًا ضخمًا في عالم السينما، وساهم في إثراء مكتبة السينما العربية بأعمال ستظل في الذاكرة على مر السنين، رحم الله فقيدنا وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

أنتج محسن علم الدين لكبار الكتاب والمخرجين مثل فطين عبد الوهاب، صلاح أبو سيف، محمود ذوالفقار، حلمي حليم، حسن الإمام، نيازي مصطفى، حسام الدين مصطفى، حسين كمال، أحمد يحيى وغيرهم، وكان فيلم «لا تذكريني» بداية مشوار محسن علم الدين في مدرسة رمسيس نجيب، وصار اسمًا لامعًا يعرفه الجميع ويثقون بقدراته.

أعمال محسن علم الدين

من الأفلام التي أدار إنتاجها علم الدين في مدرسة رمسيس نجيب «وا إسلاماه، والطريق المسدود، وزقاق المدق، وإسماعيل ياسين في الأسطول، وإضراب الشحاتين، وغرام الأسياد، وأدهم الشرقاوي، وعروس النيل، والزوجة الثانية»، ومن الأفلام التي نفذ إنتاجها مع رمسيس نجيب «الخيط الرفيع، حب وكبرياء، إمبراطورية ميم، الرصاصة لا تزال في جيبي، حتى آخر العمر، نحن لا نزرع الشوك، بئر الحرمان، شيء في صدري، 7 أيام في الجنة، وأه من حواء».

ومن المسلسلات والمسرحيات والأفلام الناجحة التي نفذها أو أنتجها لصالحه أو لصالح شركتي سفنكس وشعاع «دنيا عبد الجبار، موعد مع الرئيس، ثلاثة على الطريق، دماء على الثوب الأبيض، حبيبتي من تكون، مراهقون ومراهقات، الحجر الداير، يا عزيزي كلنا لصوص، الحب وحده لا يكفي، فتاة من إسرائيل وأرض الخوف وأولى ثانوي»، ومسلسلات مثل «لا يا زوجتي العزيزة، حضرة المحترم، دموع الغضب»، ومسرحيات مثل «727، عالم قطط، وسداح مداح».