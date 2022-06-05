سبب وفاة المنتج محسن علم الدين.. مشاكل صحية في الرئة

يتساءل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن سبب وفاة المنتج محسن علم الدين، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وخيمت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني الذي فقد واحدًا من أهم رواده، الذي قدم الكثير للسينما المصرية على مدار 60 عامًا.

وحول سبب وفاة المنتج محسن علم الدين، فإنه كان يتواجد على مدار الفترة الماضية في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، بسبب مشاكل صحية في الرئة أثرت على التنفس بشكل طبيعي ليتم وضعه على جهاز الأكسجين، ولم تشهد حالته تحسنًا كبيرًا على مدار 30 يومًا قضاها في المستشفى قبل رحيله، وذلك وفقًا لتصريحات سابقة لابنته ياسمين لـ«الوطن».

سبب وفاة المنتج محسن علم الدين: مشاكل في الرئة

وقالت ياسمين علم الدين، إن سبب وفاة المنتج محسن علم الدين هو تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة إذ كان يتواجد في العناية المركزة، ودخلت ابنة المنتج الراحل في حالة من الانهيار أثناء مراسم تشييع الجثمان وأداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحرص على وداعه للمرة الأخيرة عدد من السينمائيين من بينهم الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، المنتج شريف مندور.

السينمائيون يودعون المنتج محسن علم الدين

ونعى عدد كبير من الفنانين والسينمائيين رحيل المنتج الشهير، من بينهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، التي قالت في بيان صحفي، إن علم الدين من «أبرز الأسماء في مجال الإنتاج السينمائي»، متابعا: «ساهم فى إثراء مكتبة السينما العربية بأعماله الفريدة، وتاريخه العملي جمع من خلاله 3 أجيال سينمائية».

وتتسع القائمة لتضم الناقد طارق الشناوي، الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة عفاف مصطفى، المخرج عمرو عابدين، مدير التصوير سعيد الشيمي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من السينمائيين.