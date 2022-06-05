وصول جثمان المنتج السينمائي محسن علم الدين إلى مسجد مصطفى محمود

وصل جثمان المنتج السينمائي محسن علم الدين، قبل قليل، إلى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، استعداد لأداء صلاة الجنازة على الراحل.

جنازة محسن علم الدين

وحرص على الحضور، خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وعدد من أقاربه وأسرته.

وفاة المنتج محسن علم الدين

وغيّب الموت المنتج السينمائي الكبير محسن علم الدين، ويشيع جثمانه عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود، ونعاه عدد كبير من العاملين في مجال الفن.

وقال عنه الناقد طارق الشناوي: «محسن علم الدين مات بعد أن أنفق آخر مليم على معشوقته السينما، ظل حتى اللحظة الأخيرة يفكر ويحلم بسينما تعيد الكبار إليها».

وأضاف طارق الشناوي: «محسن علم الدين، كان يتولي على مدى 30 عامًا دون تكليف من أحد المسؤولية الاجتماعية لكل الفنانين، تجده في كل مأزق وكل مرض وفي الموت أول من يأتي لكي يشارك في تحمل أي أعباء اقتصادية عن عائلة الراحل دون أن يشعرهم بشيء».