رامي عاشور لـ«الوطن»: أغنيتي في بطولة الجونة للاسكواش تعبر عني

شارك الفنان واللاعب رامي عاشور فى بطولة الجونة للاسكواش بأغنية جديدة تحمل اسم «عيش بزيادة» والتي قدمها للمرة الأولى خصيصًا من أجل البطولة وحققت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور.

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشف الفنان رامي عاشور عن كواليس أغنيته الجديدة «عيش بزيادة» فقال إنه يحب هذه الأغنية للغاية وهو من كتب كلماتها بنفسه بمساعدة أحد الأصدقاء.

أغنية رامي عاشور

وأكد رامي عاشور أن كلمات أغنية «عيش بزيادة» تعبر عنه بشكل كبير وتعبر عن مشوار حياته كاملًا في الاسكواش، وأنها بالفعل أغنية سيجد كل لاعب أنها تعبر عنه بشكل كبير لأنها تحمل الكثير من المعاني والطاقة الإيجابية التي تحمس على استكمال المشوار.

يذكر أن أغنية «عيش بزيادة» التي قدمها رامي عاشور في بطولة الجونة للاسكواش هي من كلمات وألحان رامي عاشور وتوزيع maz وهي شكل مختلف يجمع بين الطابع الشرقي والغربي.

آخر أعمال رامي عاشور

وكان قد قدم الفنان رامي عاشور مؤخرًا أغنية بعنوان «هقولك سر» وهى من كلمات رامي عاشور وألحان وتوزيع مهاب سامي وميكس وماستر ماهر صلاح ونجحت في تخطي حاجز ربع المليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية:

هقولك سر أنا حبي ليك كان حب العمر

ولقيت معاك أيام بتمر أجمل ليالي

في عمري أنا بس انت أخذت قرار يا عنيد

يا سيدي أنا حر أبعد أقرب

ولا أغيب أو حتى أروح وأحب جديد

هعيش حياتي براحتي أنا ويا رب دايمًا تبقى سعيد

وأنا مش هفكر في اللي اتقال

ولا أقول ولا أعيد ولا هاشغل بال

ولا باقي عليك ولا حتى سؤال

وده مين وده فين كده عال العال