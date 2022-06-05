أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار تنفيذ القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة، مشيرا أن اليوم شهد تنظيم قوافل تعليمية في مادة الأحياء بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، فضلا عن إقبال الطلاب للاستفادة من المراجعات النهائية.

القوافل التعليمية تخفف العبء عن أولياء الأمور

وأكد محافظ بورسعيد على أن القوافل التعليمية تساهم في تخفيف العبء على أولياء الأمور، وتساعد الطلاب في تحصيل المراجعات النهائية لمواد الثانوية العامة، وذلك نتيجة الاعتماد على أكفأ المعلمين وتميز القائمين على القوافل والتنظيم العالي الذي يوفر على الطلاب الكثير من المعاناة لمراجعة المواد الدراسية قبل الامتحان.

وأشاد محافظ بورسعيد باستجابة الطلاب وانتظام حضورهم في القوافل التعليمية لتحقيق أكبر استفادة من المراجعات النهائية التي يقدمها نخبة من الأساتذة في جميع المواد للثانوية العامة، مشيدا بمستوى تنفيذ وتنظيم القوافل التعليمية، حيث شهدت مراكز القوافل التعليمية في «بورسعيد الثانوية بنات ومعسكر بورسعيد للكشافة ومدرسة الخلفاء الراشدين ببورفؤاد» إقبال أعداد كبيرة من الطلاب منذ اليوم الأول لانطلاق القوافل التعليمية.

تدريب معلمي وموجهي المرحلة الابتدائية بالمدارس الدولية

على الجانب الآخر، شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تدريب معلمي وموجهي المرحلة الابتدائية بالمدارس الدولية، وذلك استكمالا لخطة تدريب المعلمين والموجهين وفق أحدث النظم التعليمية، وتماشيا مع التطور الذي تشهده المنظومة التعليمية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى المعلمين، بما ينعكس على مستوى إدراك الطلاب للمادة العلمية وذلك بمدرسة بورسعيد الدولية.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، للمدرسة الدولية ببورسعيد، بحضور الدكتورة غادة عطية مدير المدرسة الدولية، واستمع المحافظ لعدد من الأساتذة حول آرائهم لتطوير العملية التعليمية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق المناخ المناسب للنهوض بالعملية التعليمية ببورسعيد.

وأوضح المحافظ أهمية الارتقاء بمستوى المعلمين في كافة المراحل التعليمية، بما يدعم عملية تطوير أسلوب تلقي المادة العلمية ويساعد أبناءنا الطلاب على استيعاب المواد الدراسية بسلاسة ووفقا للنظم الحديثة في مجال التعليم والتي تتماشى مع العصر الرقمي والتكنولوجي، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للاستمرار في خطط التطوير المستهدفة بالقطاع التعليمي إيمانا بأهمية العلم في نشأة أجيال قادرة على بناء الوطن والنهوض به.