عاجل.. التعليم: تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 للطلاب دون مقابل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء إعداد وتجهيز أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، لتوزيعها على الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة؛ استعدادًا لعقد امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد يوم 20 يونيو الجاري للمواد الغير مضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 للطلاب مجانا

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة سلمت جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، استعدادا لتسليمها للمدارس، ومن ثم توزيعها على الطلاب، لافتا إلى أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها للطلاب دون أى مقابل مادي، موضحا أن الوزارة تواصل وضع اللمسات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة، وسط وضع خطة شاملة، لتعقيم اللجان، ضد كورونا.

تدوين محظورات الغش على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الوزارة قامت بتدوين محظورات الغش على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، حتى يتثني للطلاب معرفة محظورات الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدا أن الوزارة انتهت تماما من اختيار مقارات اللجان الامتحانية، كما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، بإغلاق جميع مواقع الغش الإلكتروني، للقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة اختيار من متعدد

وأشار المصدر، إلى أنَّ جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون اختياراً من متعدد لكل المواد للشعبتين العلمية والأدبية، ولن تتخللها أي أسئلة مقالية، موضحا أنَّ الأسئلة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وامتحانات الثانوية العامة ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وهناك إجراءات صارمة داخل اللجان، لمنع الغش، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب.