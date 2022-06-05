متاح الآن.. رابط الحصول على أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، رابط الحصول على أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2022، موضحة أنَّه يمكن الحصول على رقم الجلوس من خلال كود الطالب، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة رقم الكود بطريقة صحيحة، والاستعداد الجيد للامتحانات التي تعقد خلال الشهر الجاري ورقياً في المدارس بنظام البابل شيت ولا تشمل أي أسئلة مقالية.

خطوات الحصول على أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة

- الدخول على رابط أرقام الجلوس.

- كتابة كود الطالب بدقة.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

- يظهر رقم الجلوس شامل بيانات الطالب.

- رقم الجلوس يوضح للطالب اللجنة التي سيؤدي فيها الامتحانات.

وبدأت عدد من المدارس تسليم الطلاب أرقام الجلوس للثانوية العامة، بعد أن تسلمتها من المديريات التعليمية، وذلك في إطار الاستعداد للامتحانات التي ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الوزارة ألغت النماذج الامتحانية والإجابات النموذجية من قاموس التعليم المصري، ووفرت منصات كبيرة بها مئات الأسئلة على ﺑﻨﻚ المعرفة المصري وقنوات مدرستنا ومنصة حصص مصر.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّه يجب ألا يتعلم الطلاب من أجل نوعية امتحان بعينها كما، وإنما كل هذه الأسئلة بخصوص شكل الامتحان تهدف إلى التحضير بشكل معين وبعضها يحاول استنباط طرق الغش.