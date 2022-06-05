مستشار وزيرة الثقافة للسينما ينعى محسن علم الدين: وهب حياته للفن

نعى الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، رحيل المنتج الكبير محسن علم الدين الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد تعرضه لأزمة صحية، وقال في بيان صحفي إنَّ المنتج الراحل قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة التي أثرت السينما المصرية على مدار مسيرته الممتدة على مدار عقود.

وقال خالد عبدالجليل، في حديثه عن محسن علم الدين، «الراحل قدم طوال مشواره الفني أعمال عظيمة أثرى بها الحياة السينمائية في مصر والوطن العربي، فقد وهب حياته للفن، وسيظل دائمًا بيننا بأعماله المميزة التي ستظل محفورة بالأذهان».

خالد عبدالجليل: أثرى الحياة السينمائية بأعماله.. وسيظل محفورًا في الأذهان

وتقدم «عبد الجليل» بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنيًا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أنَّ محسن علم الدين هو منتج سينمائي مصري، ساهم بإثراء مكتبة السينما العربية بأعماله، إذ عمل مع كبار الكتاب والمخرجين كفطين عبدالوهاب، صلاح أبو سيف، محمود ذوالفقار، وحلمي حليم، وحسن الإمام، ونيازي مصطفى، وحسام الدين مصطفى، وحسين كمال، وأحمد يحيى وغيرهم.

«2 طلعت حرب» آخر أعمال المنتج محسن علم الدين

وأنتج مجموعة كبيرة من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، وبينها: «وإسلاماه»، «الطريق المسدود»، «زقاق المدق»، «إسماعيل ياسين في الأسطول»، «إضراب الشحاتين»، «غرام الأسياد»، «أدهم الشرقاوي»، «عروس النيل»، «الزوجة الثانية»، «الخيط الرفيع»، «حب وكبرياء»، «إمبراطورية ميم«، «الرصاصة لا تزال في جيبي»، «حتى آخر العمر»، «نحن لا نزرع الشوك»، «بئر الحرمان»، «شيء في صدري»، و«آه من حواء» وغيرها.

وكان آخر إنتاج لمحسن علم الدين في السينما فيلم «2 طلعت حرب» للمخرج مجدي أحمد علي، بطولة أحمد وفيق ومحمود قابيل وأحمد مجدي وسمير صبري وشيري عادل وياسمين الخطيب.