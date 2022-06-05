«مياه سوهاج» تكرم 48 عاملا من المتميزين في تقديم الخدمات للمواطن

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، تكريم 48 عاملًا من العاملين المتميزين بشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والقطاعات المختلفة؛ تقديرا لجهودهم طوال العام في تشغيل وصيانة أكثر من 358 موقعًا وإصلاح وصيانة الشبكات التي تغطي جميع قرى المحافظة.

تشجيع الأيدي المعطاءة

وأوضحت مها غازة مدير إدارة الإعلام، في تصريحات صحفية، أن الاحتفال بالعاملين يعد لفتة تقديرية وعرفانا بالجهود المتفانية التي قدمها العمال خلال العام، ودورهم البارز في دفع مسيرة البناء والتطوير وتشجيعًا للايدى المعطاءة، التي ساهمت بكل إخلاص وتميز في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لمواطني محافظة سوهاج.

تقديم أفضل الخدمات المتميزة للعملاء واستقبال جميع الشكاوى

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم إنشاء إدارة الخط الساخن بالشركة بهدف تقديم أفضل الخدمات المتميزة للعملاء واستقبال جميع الشكاوى والاستفسارات والمتابعة المستمرة مع جميع القطاعات والجهات المختصة بالشركة، حتى الوصول لحل الشكاوى والاتصال تليفونيًا بالعميل للتأكد من تمام الإصلاح وزوال أسباب الشكوى.

الخط الساخن يعمل على مدار الـ 24 ساعة بنظام الثلاث ورديات

وأشارت الشركة، إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار الـ 24 ساعة بنظام الثلاث ورديات ويوجد بالخط الساخن 4 خطوط استقبال مكالمات مربوطة على الرقم المختصر 125، لافتا إلى أن الخط تم تجهيز مقر الخط الساخن بأحدث أجهزة الكمبيوتر ووسائل الاتصالات المختلفة وشبكة اللاسلكي.