حكاية جريمة.. كشف لغز جثتي شقة الأقصر: دخل يسرق وتفاجأ بأصحاب المنزل

التاريخ 2 من سبتمبر 2019، المكان منطقة العوامية بمدينة الأقصر، الهدوء يعم أرجاء المنزل وأهله في حالة سكون، ما غرّ أحد اللصوص للهجوم على الشقة بغرض سرقتها، تسلل ليلًا وحاول أن يبحث عن كل غالٍ ونفيس بالداخل، ولكنه فوجئ بوجود ربة منزل وابنتها، أصحاب المنزل كانوا موجودين، سعى للهرب ولكنه لم يستطع، فخشى أن تفضح السيدتان أمره، فقرر التخلص منهما.

رحلة السرقة لذلك اللص، انتهت بجثتين على الأرض في غرفة الشقة، حاولتا مقاومته فلم يجد اللص مفرًا سوى التخلص منهما كي لا سنكشف أمره، خنقهما بيده، ولاذ بالفرار، هربًا من الشرطة، وتم تحرير محضر حينها بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.

المباحث تكشف عن غموض الواقعة

غموض الواقعة كشفه رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، جثماني سيدة تدعى «ع. ع» 50 سنة، وابنتها «إ. ع» البالغة من العمر 27 سنة، داخل منزلهما، لم يمر مرور الكرام، وانتقلت على الفور قيادات مديرية الأمن لموقع البلاغ وبإجراء الفحص المبدئي على الجثمانين، تبين عدم وجود أية آثار لشبهة جنائية في المنزل أو على أجساد المتوفاتين، ولكن الحديث عن وفاتهما نتيجة التسمم لم يكن منطقيًا.

تفاصيل كشف لغز جثتين داخل منزل بالأقصر

الجثتان تم عرضهما على الطبيب الشرعي، الذي أصدر تقريرًا مبدئيًا، يفيد بأنهما تعرضتا لحالة تسمم من أكل فاسد، حتى صدر تقرير الطب الشرعي النهائي، الذي أوضح أن السيدتين توفيتا نتيجة الخنق وليس التسمم، وتم على الفور تكثيف التحريات والتحقيقات، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد اللصوص عقب مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بمحل مجاور لمنزلهن.

على الفور تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة، وعثر بحوزته على هاتف محمول خاص بالسيدة المتوفية وأقراط ذهبية سرقها منهما، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 7079 إداري بندر الأقصر لسنة 2019، وتم إخطار النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ليلاقي بعد ذلك عقوبة الحبس نتيجة فعلته.