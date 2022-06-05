عاجل.. السيطرة على حريق نشب في عقار سكني داخل كمبوند بالتجمع الأول

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، على حريق نشب داخل عقار سكني بكمبوند في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

نشوب حريق داخل عقار سكني في التجمع

بداية الواقعة عندما، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قوات الحماية المدنية، يفيد بورود إشارة بنشوب حريق داخل عقار سكني بكمبوند بمنطقة التجمع الأول، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.

وبعد دقائق من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكان الحريق، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارة إسعاف لنقل أي مصابين في حالة حدوث إصابات، فضلًا عن إجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تفريغ كاميرات المراقبة

وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على الملابسات الكاملة، وجار تفريغ الكاميرات وسؤال شهود العيان على الحريق.