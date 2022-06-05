التضامن تستهدف قرى «حياة كريمة» بحملة جوازها قبل 18 يضيع مستقبلها

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها»، ضمن إطار عمل برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، وفعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل».

المستهدفون من حملة «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها»

لفتت إلى أن المستهدفون من حملة «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها» ما يلي:

- مستفيدو برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» الذي يصل إلى 4.1 مليون أسرة في كل محافظات الجمهورية.

- كل الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

- القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- الأسر التي لديها أطفال، خاصة الفتيات المعرضات لخطر زواج الأطفال قبل سن 18.

- الحملة تتزامن مع بداية موسم الإجازات الصيفية التي يكثر فيها ممارسة ظاهرة زواج الأطفال.

توعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها

وتعمل الحملة على توعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية، كما تعمل على تكوين رأي عام مناهض لزواج الأطفال، والتوعية بالأخطار الصحية التي تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة في هذه السن.

ولفتت التضامن، إلى أنه جرى إطلاق تنويهات تليفزيونية ورسائل هاتفية، كما جرى تنظيم زيارات ميدانية لبيوت الأسر المستهدفة، ولقاءات جماهيرية للتوعية بخطورة زواج الأطفال، وندوات ولقاءات جماهيرية، ومسابقات وعروضا فنيـة.

نشاط حملة «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها»

- نشر وتوزيع اللافتات بالوحدات الاجتماعية والصحية، التي تتردد عليها الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بشكل دوري.

- تنظيم ورش للحكي ومسـرح شارع لتوضيح الأخطار التي تقع فيها الأسر بسبب زواج الأطفال.

- مشاركة شهادات لحالات تعرضت للزواج والإنجاب المبكر وما تعرضن لـه وأطفالهـن مـن مشكلات صحية وقانونية ومدنية واجتماعية

- فتح حوار مجتمعي حول أسباب هذه المشكلة وكيفية القضاء عليها قانونيا واجتماعيا مـن خلال نشر المواد التفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي.