مسرحيات خالد جلال عرض مستمر أمام الرئيس.. آخرها «كلنا واحد»

دائمًا ما تشهد مؤتمرات الشباب حضورًا مؤثرًا لمسرحيات المخرج الكبير خالد جلال، والتي كان آخرها مسرحية «كلنا واحد»، التي عُرضت على هامش انطلاق مسرح شباب العالم، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت المسرحية مشاركة فريق يضمن كوكبة من الفنانين الشباب، منهم مصريون من طلاب وخريجي مركز الإبداع الفني ومختلف الجامعات، بالإضافة إلى فنانين من دول آخرى مختلفة، كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والبرازيل وإندونيسيا واليمن والمغرب وملاوي وتونس وبيرو.

مسرحية «كلنا واحد» على مسرح شباب العالم بشرم الشيخ

واستعرضت المسرحية، الحالة التي كان بها الكوكب خلال جائحة «كورونا» التي آلت إليها الإنسانية، وتشويه الأحداث المتلاحقة وصراع الإنسان بين الحروب والسلام، وكان يشير العرض المسرحي إلى مواجهة الجندي المجهول، الذي يعد تحديًا عالميًا.

مسرحية «الزائر».. أولى مسرحيات خالد جلال أمام الرئيس

ولا تعتبر مسرحية «كلنا واحد» الأولى، التي تعرض للمخرج خالد جلال أمام الرئيس السيسي، فـ«جلال» له العديد من الأعمال المسرحية التي أشاد بها الرئيس من قبل، منها مسرحية «الزائر»، التي عُرضت في فعاليات منتدى الشباب العالمي في نسخته الأولى عام 2018، وكان أبطالها من مصر والكونغو ونيبال وإندونيسيا والجزائر والكاميرون وكيرجستان وفيتنام وبيرو ولبنان والسعودية وسوريا.

«المحاكمة».. مسرحية النسخة الثانية من منتدى الشباب

وكانت مسرحية «المحاكمة»، التي عُرضت في النسخة الثانية للمنتدى، عام 2019، هي المسرحية الثانية للمخرج خالد جلال، التي تُعرض بحضور الرئيس، وناقشت مجموعة من القضايا الإنسانية بين مختلف شعوب العالم وكانت للشباب بوجه الخصوص، وتمت صياغة قضاياها الإنسانية في قالب فني متفرد، يركز على الصراعات التي تواجه البشر.

مسرحية «سلّم نفسك» نالت إعجاب الرئيس السيسي بدار الأوبرا المصرية

وعُرضت مسرحية «سلّم نفسك»، والتي ضمت مجموعة من الممثلين الشباب، بدار الأوبرا المصرية، ونالت إعجاب الرئيس السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحرص الرئيس السيسي عقب العرض، على انضمام المخرج خالد جلال، وفرقة عمله، لقسم الإبداع والثقافة بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، من أجل الحصول علي فرصة أكبر في التأهيل وتقديم نموذج فني هادف ومميز.