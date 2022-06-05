بعد 15 يوما.. صرف مرتبات يونيو 2022 للعاملين بـ 66 وزارة وجهة حكومية

تصرف وزارة المالية مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين والموظفين بأكثر من 66 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة بداية من يوم الاثنين الموافق لـ 21 يونيو المقبل وتنتهي يوم 27 من نفس الشهر.

قسمت وزارة المالية أيام صرف مرتبات يونيو على نحو 5 أيام

وحددت وزارة المالية من خلال كتاب دوري صادر في نهاية شهر مارس الماضي مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الشهر الأخير في العام المالي الحالي 2021-2022 وقسمت وزارة المالية أيام صرف مرتبات يونيو على نحو 5 أيام .

صرف مرتبات الشهر لـ 33 وزارة وجهة حكومية يوم الاثنين

وتبدأ يوم الاثنين الموافق لـ 21 يونيو المقبل صرف مرتبات الشهر لـ 33 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة في مقدمتها وزارات: الصحة والسكان - الداخلية - التنمية المحلية المالية -قطاع الأعمال العام - الخارجية - الري والموارد المائية -الزراعة - التعاون الدولي - التجارة والصناعة- والبيئة- والقوى العاملة - والهجرة وشؤون المصريين بالخارج - التربية التعليم- التعليم العالي - البحث العلمي- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- - السياحة - الآثار- التنمية المحلية- الثقافة.

وتواصل وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو الجاري يوم الثلاثاء الموافق لـ 22 يونيو الحالي لـ 33 وزارة وجهة حكومية تابعة للدولة ومن بينها الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، علاوة على جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية وكذلك هيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أهاب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار جائحة كورونا المستمرة منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن.