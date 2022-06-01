مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022.. على 5 أيام

يبحث الكثيرون في الوقت الحالي عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022، والتي من المقرر لها أن يبدأ صرفها للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بدءًا من صباح يوم الإثنين الموافق 21 يونيو المقبل، وتنتهي يوم 27 من نفس الشهر.

ويبدأ صرف مرتبات موظفي الدولة، الإثنين 21 يونيو، على أن ينتهي الصرف يوم 27 يونيو 2022، وحددت وزارة المالية على مدار أيام لصرف المرتب خلال الشهر الحالي، للعاملين بـ66 جهة وهيئة وإدارة تابعة للجهاز الإداري للدولة.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

وأشار الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022، وأنّ العاملين بـ33 وزارة وجهة وإدارة وجهاز تابع للدولة الذين سيحصلون على مرتبات يونيو 2022، الإثنين 21 يونيو الحالي، وحدد الكتاب الدوري أيام 23 و26 و27 يونيو الحالي لصرف باقي الجهات.

وأكدت الوزارة في كتابها الدوري على المواطنين العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحة.

كما أهاب الكتاب الدوري، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات كورونا، خصة وأن المرتبات ستكون موضوعه في حسابات الموظفين ولا يوجد حاجة للتزاحم امام الماكينات.