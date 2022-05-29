موظف ورايح المصيف؟.. اعرف موعد صرف مرتبات يونيو 2022

مع بداية فصل الصيف، يستعد الموظفين للحصول على الإجازات الصيفية للسفر وقضاء عدد من الأيام في المدن الساحلية سواء داخل مصر أو خارجها، الأمر الذي يحتاج إلى ميزانية وترتيب الأمور المالية الخاصة بهذه الإجازات، وتدخل المرتبات ضمن ميزانية المصيف، إذ ينتظر الموظفون المرتبات الشهرية لقضاء ما يلزمهم من سلع وسفر وأمور أخرى.

استعداد المدن الساحلية لاستقبال المصيفين

ومع دخول فصل الصيف واستعداد المدن الساحلية لاستقبال المصيفين، تستعرض «الوطن» في هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين في أكثر من 60 وزارة وهيئة بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 ليكون في 21 يونيو 2022 على مدار 5 أيام، على أن تكون أيام 23، 24، 25 لصرف مرتبات المتخلفين عن الصرف الأيام الأولى.

- اليوم الأول: الثلاثاء 21 يونيو 2022

يبدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2022، يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 أي بعد نحو 23 يومًا من الآن للعاملين في والموظفين في 33 وزارة وهيئة حكومية.

- اليوم الثاني: الأربعاء 22 يونيو 2022

ويكون اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر يونيو 2022، يوم الأربعاء 22 يونيو للعاملين في 33 وزارة وهيئة أخرى.

3 أيام للمتخلفين عن صرف مرتباتهم

وخصصت وزارة المالية، أيام 23 و26 و27 يونيو 2022، لصرف مرتبات العاملين في باقي الجهات الحكومية التي لم تصرف لهم مرتبات خلال اليومين السابقين.

وكانت وزارة المالية بدأت صرف مرتبات شهر مايو الجاري يوم الاثنين 23 مايو، والثلاثاء 24 مايو، والأربعاء 25 مايو، والخميس الموافق 26 مايو عمليات صرف المرتبات.