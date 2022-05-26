مواعيد صرف مرتبات يونيو 2022.. على مدار 5 أيام

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين والموظفين في أكثر من 66 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة، وذلك على مدار 5 أيام، تبدأ في صباح يوم الاثنين الموافق 21 يونيو المقبل، وتنتهي يوم 27 من نفس الشهر.

ووفقاً للكتاب الدوري الصادر في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، حددت وزارة المالية مواعيد صرف الثلاثة أشهر الأخيرة من العام المالي الجاري 20221-2022، وهي أبريل ومايو ويونيو.

بدء صرف المرتبات 21 يونيو

وبحسب الكتاب الدوري لوزارة المالية، حُدد يوم الاثنين الموافق 21 يونيو المقبل موعداً لصرف مرتبات العاملين والموظفين بـ33 وزارة وجهة حكومية، بينما حُدد يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو المقبل موعداً لصرف مرتبات يونيو للعاملين بـ33 وزارة وجهة حكومية، وحدد الكتاب الدوري أيام 23 و26 و27 يونيو الحالي لصرف باقي الجهات.

عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

وأهاب الكتاب الدوري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحة.

كما أهاب الكتاب الدوري، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات كورونا، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كانت وزارة المالية بدأت صرف مرتبات شهر مايو الجاري يوم الاثنين 23 مايو، والثلاثاء 24 مايو، والأربعاء 25 مايو، وتُختتم اليوم الخميس الموافق 26 مايو عمليات صرف المرتبات.