التفاصيل الكاملة لاتفاقيات ومذكرات تفاهم بحضور رئيس الوزراء: «إنشاء أكاديمية التصدير»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات خلال مؤتمر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك أبو ظبي الأول لتعزيز دور القطاع الخاص وإصدار الصكوك وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بين محمد عباس فايد رئيس البنك في مصر والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن السجيني.

مذكرة تفاهم مع بنك فيصل الإسلامي

وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك فيصل الإسلامي لتعزيز دور القطاع الخاص وإصدار الصكوك وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ووقع عليها محافظ بنك فيصل عبدالحميد أبو موسى، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن السجيني.

توقيع خطاب نوايا لإنشاء أكاديمية التصدير

علاوة على ذلك، فقد جرى توقيع خطاب نوايا لإنشاء أكاديمية التصدير لتأهيل الكادر الفني المتخصص لزيادة عدد المصدرين الجدد وزيادة نسب التبادل التجاري بين الدول العربية والإفريقية، من جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ووزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين جامع ورئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، والمهندس محمد قاسم، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل.

توقيع عقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر والبنوك المقرضة

وجرى توقيع عقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر والبنوك المقرضة والمؤسِسة لاستكمال مشروع الشركة رئيس مجلس إدارة بنك مصر رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن السجيني.

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي إليكتريك

وشهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي إليكتريك لإقامة المشروعات التي تحافظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، ووقع عليها العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك المهندس أحمد السويدي والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي.

توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية

أيضا، تم توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية تعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، ووقع عليها رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي.

توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية وجامعة عين شمس

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية وجامعة عين شمس لتحسين الخدمات الطبية في الدول الأعضاء في البنك، ووقع عليها من جامعة عين شمس الدكتور تامر عمارة مدير مستشفى جامعة عين شمس الإلكتروني ومدير العلاقات الدولية بكلية طب عين شمس ونائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات الدكتور منصور مختار.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي خطاب نوايا للتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام في مجال التمويل التجاري من خلال دعم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، ووقع عليها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط و والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل، الاتفاقية الإطارية المعدلة لتمويل توريد السلع الأساسية بحد ائتماني قدره 6 مليارات دولار.

ووقع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل برنامج استفادة مصر ضمن برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية لعام 2022 لتنفيذ أنشطة إرسال بعثات تجارية مصرية إلى بعض الدول الأفريقية والمشاركة في المعارض خلال عام 2022-2023، مع وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.