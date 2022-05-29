الحجر الزراعي يوضح لـ«سلامة الغذاء» إجراءات التصدير الجديدة إلى السعودية

وجّه الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، خطابًا للدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يوضح فيه الإجراءات الجديدة المتبعة لتصدير الحاصلات الزراعية للمملكة العربية السعودية، في ضوء اتفاق وزير الزراعة مع نظيرة السعودي.

وطالب «العطار» في الخطاب، بعدم التقيد بإرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات مع كل شحنة معدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية، دون الحاجة إلى إرفاق شهادة مطابقة لكل شحنة لأي محصول تصديري بخلاف محاصيل «الخضار الورقي واللوبيا الجافة واليانسون والكمون»، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه مع الجانب السعودي، وتيسيرًا على المصدرين، على أن يتم العمل بما تم الاتفاق عليه بشكل عاجل.

رفض فحص عينات الصادرات الزراعية

أوضح «العطار» وفق نص الخطاب، أن ذلك يأتي بناء على الاتفاق الذي تم توقيعه بين السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونظيره السعودي، وورد خطاب بذلك من هيئة الغذاء والدواء السعودية، ومكتب التمثيل التجاري في جدة.

وأشار إلى أنه صدر منشور فني بذلك، حمل رقم 21 بتاريخ 24/5/2022، بشأن آلية الفحص وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المكودة والمزمع تصديرها للمملكة العربية السعودية، وفقًا لمنظومة التكويد والتتبع المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء السعودية.

وكان مفتشو هيئة سلامة الغذاء المصرية رفضوا السماح بفحص عينات الصادرات الزراعية المصرية، إلا بعد وجود شهادات مطابقة من الجانب السعودي، رغم صدور قرار رسمي بإلغاء العمل بها مع مصر.

«الغذاء السعودية» توافق على طلب الحجر الزراعي المصري

وافقت هيئة الغذاء والدواء السعودية، على طلب الحجر الزراعي المصري، بإلغاء شرط شركات المطابقة على المنتجات الزراعية المصرية، التي تُصدرها مصر إلى أسواق المملكة، بشرط أن تكون هذه المنتجات من مزارع تخضع لمنظومة التكويد، تحت إشراف الحجر الزراعي المصري.

وقال رئيس الحجر الزراعي المصري، في تصريحات سابقة، إن الجانب السعودي تفهم دور الحجر الزراعي المصري، للعمل على إحكام المنظومة المتكاملة للرقابة على سلامة الأغذية، من خلال تكويد المزارع والفحص الظاهري، وكذلك تحليل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات، وفحص جاهزية محطات تجهيز الصادرات وتكويدها أيضًا.