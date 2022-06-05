رامي عاشور يطرح «عيش بزيادة» احتفالا ببطولة الجونة الــ10 للاسكواش

طرح المطرب رامي عاشور بطل الاسكواش العالمي السابق، أحدث فيديو كليب لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «عيش بزيادة» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وكذلك المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، وذلك بمناسبة ختام بطولة الجونة الدولية الـ10 للإسكواش، والتي تعتبر واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، وهى واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم، من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط؛ التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.

وشارك في النسخة العاشرة للبطولة هذا العام 96 لاعباً من 21 دولة على جوائز مالية قيمتها 360 ألف دولار.

صناع أغنية عيش بزيادة

أغنية «عيش بزيادة» من إنتاج شركة I Events وتوزيع شركة ديجيتال ساوند وهى من كلمات رامي عاشور و ياسمين الهيوي وألحان رامي عاشور، وتوزيع موسيقى MAZ.

وشارك فى تصوير الفيديو كليب كضيوف شرف منهم المهندس سميح ساويرس، وعمرو منسى، ونور الشربينى، وعلى فرج، وآخرين.

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تعرف على كلمات أغنية عيش بزيادة لـ رامي عاشور

وتقول كلمات «عيش بزيادة»: «ما تسيب في الدنيا علامة.. وحكاية حلوة وابتسامة.. سيب ضحكة صافية.. وسيب سيرة حلوة‏.. وعيش بمزاج عيش بزيادة.. شوف كنا فين وبقينا فين.. رغم الظروف ومكملين.. مشوار وليل ليل كان طويل وعليه قادرين.. دول مش يومين ده عشر سنين.. خاف منا الخوف شوفناه حزين.. مشوار وليل ليل كان طويل و عليه قادرين».

ويرى رامي عاشور، أن كلمات أغنية «عيش بزيادة» تعبر عنه بشكل كبير وتعبر عن مشوار حياته كاملًا في الاسكواش، وأنها بالفعل أغنية سيجد كل لاعب أنها تعبر عنه بشكل كبير لأنها تحمل الكثير من المعاني والطاقة الإيجابية التي تحمس على استكمال المشوار.