أصالة عن خلافها مع أحلام: «مع الوقت التلج بينكسر»

علقت الفنانة السورية أصالة عن علاقتها مع الفنانة الإماراتية أحلام، بعد خلاف نشب بينهما شهدته منصات التواصل الاجتماعي وامتدت لسنوات قبل أن يجرى الصلح في النهاية، قائلة: «مع الوقت التلج بينكسر.. وعلاقتنا حاليًا طيبة»، جاء ذلك على هامش إحياء حفلها في مدينة دبي بالإمارات المتحدة، والذي جمعها بالفنان ماجد المهندس.

وقالت أصالة خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي»، عن لقائها الأخير بالفنانة الإماراتية: «جمعتنا الأخيرة كانت بتجنن مع الوقت التلج بينكسر، وبعض الأشياء اللي بلا طعم بتروح، وعلاقتنا دائمًا طيبة».

أصالة تكشف تفاصيل علاقتها بالفنانة أحلام بعد الصلح

تفاصيل الخلاف بين أصالة وأحلام بسبب فجر السعيد

وتعود فصول الخلاف بين أصالة وأحلام إلى عام 2019، بسبب تغريدة عن الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد على «تويتر»، وتوالت التعليقات بينهما حتى وصل الأمر إلى قيام الأخيرة بحظر حساب أصالة، واستمر الخلاف بينهما ووصل إلى حرب متواصلة من التصريحات في عدد من الوسائل الإعلامية.

وعلقت الفنانة الإمارتية على الخلاف بينهما في أحد اللقاءات، قائلة: «الشيء الوحيد اللي بعمله إليكي وهو حجمك عندي.. بلوك».

وكانت هناك محاولات عديدة للصلح بينهما قامت بها الفنانة اللبنانية إليسا، بالإضافة إلى نجل أحلام، فهد الهاجري، الذي كتب تدوينة ساهمت في الصلح بينهما بعد ما كشفه حبه وحب والدته لأصالة واستماعهم لأغانيها، ليعلن الثنائي صلحهما في نهاية 2020.