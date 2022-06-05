إغلاق حملة تبرعات تدعو لمساعدة أمبر هيرد في دفع 10 ملايين دولار لجوني ديب

أزالت مؤسسة GoFundMe، إحدى منصات التبرع العالمية، حملة جمع تبرعات وهمية بقيمة مليون دولار، أدعت بأنها تجمع تبرعات من أجل مساعدة الممثلة أمبر هيرد، لكي تتمكن من دفع تعويضات لطليقها جوني ديب، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وقال موقع « انسايدر»، إنه جرى إنشاء حملة لجمع التبرعات بعنوان «Justice for Amber Heard» على «GoFundMe» بغرض جمع مليون دولار، لافتًا إلى أن الصفحة الوهمية التي جرى إنشاؤها على منصة التبرعات العالمية، ادعت أنها بهدف مساعدة الممثلة الأمريكية أمبرهيرد، وأنها سيكون لديها تواصل مباشر مع هذه الأموال.

إغلاق الصفحة الوهمية

وكتبت صفحة التبرعات في وصفها بأنها تعتقد أن أمبر ووسائل التواصل الاجتماعي، قاموا بحماية المعتدي، خاصة أن الحكم فاق صافي ثروتها، واصفة الأمر بالمحزن وخاصة أن الممثل الأمريكي جوني ديب تمكن من الإفلات من الإساءة بسهولة.

وأشارت الصفحة، إلى أن الحكم عزز هذه الإساءة، لذلك إذا كان بإمكانك مساعدتها، يرجى فعل ذلك، مؤكدة أن الممثلة الأمريكية سوف يكون لها تواصل مباشر أمبر مع أموال التبرعات.

وقال المتحدث باسم موقع جمع التبرعات TMZ، إنهم كانوا قادرين على تمييز الصفحة من خلال وضع علامة Flag عليها، وكذلك إغلاق الحملة، لافتًا إلى أنه المنصة تواصل البحث عن الصفحات المزيفة والتصرف.

إزالة جميع الصفحات المزيفة

وصرح ممثل GoFundMe لموقع «انسايدر» أنه سوف يمحي أي جامعي تبرعات ما لم يكن هناك اتصال مباشر، وكذلك وجود تفويض من جامع التبرعات ومتلقي الأموال في الوقت ذاته.

وأرجع ممثل المنصة الدولية أن موقع GoFundMe لديه أولوية كبيرة وهي الحفاظ على المجتمعات وجعله آمنة وفي الوقت نفسه العمل على حماية ما وصفه بكرم المانحين.

وأصدرت المحكمة حكما ًبتعويض جوني ديب بميلغ 15 مليون دولار من طليقته الممثلة الأمريكية أمبر هيرد مع دفع جوني ديب 2 مليون دولار هو الآخر كتعويض لـ«هيرد».