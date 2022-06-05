حقيقة تسريب امتحاني الفقه والحديث لطلبة الثانوية الأزهرية

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس اللجنة المركزية المشرفة على امتحانات الثانوية الأزهرية، إن اللجنة لم تتلقَ أي شكاوى أو مشاكل في اليوم الأول لامتحانات القسم الأدبي بمادتي الفقه والحديث.

الامتحان مر اليوم بسلام دون رصد أي حالات غش

وأضاف عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الامتحان مر اليوم بسلام دون رصد أي حالات غش أو شغب من الطلاب، وسط الإجراءات الاحترازية الكاملة».

وعن حقيقة تسريب امتحان مادتي الفقة والحديث، أَوضح الشيخ عبد العظيم، أنه لا صحة لتسريب أسئلة الامتحان.

وعن المادة العلمية بالامتحان، قال إن غالبية أسئلة امتحاني الفقه والحديث جاءت دون شكوى منها.

اختلاف آراء الطلاب

بينما تباينت آراء الطلاب، مؤكدين أن أسئلة الفقرة، حيث عبَّر عدد من الطالبات عن ارتياحهن من مستوى أسئلة الامتحان، مؤكدات أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، خاصة في مادة الحديث، في الوقت الذي أكد فيه عدد من الطلاب أن أزمة الامتحان اليوم كانت في الأسئلة غير المباشرة، بينما أَوضح بعضهن أن غالبية الأسئلة جاءت بطريقة غير مباشرة ومن الأجزاء غير المهمة في المنهج، فيما كان امتحان مادة الحديث أسهل لحد كبير.

وكانت قد انطلقت صباح أمس السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير، كما أدى طلاب البعوث الإسلامية الامتحانات في مادتي الفقه، والتفسير وعلوم القرآن.

ويصل طلاب القسم الأدبي الذين يؤدون الامتحانات إلى 91 ألفًا و392 طالبا، وطلاب القسم العلمي 46 ألفًا و648، و143 طالبًا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبًا في معاهد البعوث الإسلامية.

وتجري الامتحانات في 605 لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب 139 ألف طالب وطالبة في مختلِف الأقسام.

وتم تشكيل فريق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية.