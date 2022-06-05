البرلمان العربي يطلب حماية دولية للشعب الفلسطيني ودعم دولته.. وعاصمتها القدس 

دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وفقًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.

على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي

وقال البرلمان العربي في بيان له بمناسبة الذكرى الـ55 لنكسة فلسطين الذي يصادف الخامس من يونيو 1967، إنه على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته لإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي، بالتمسّك بخيار «حل الدولتين»، وصولًا إلى استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، وحق إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها مدينة القدس.

ذكرى النكسة هذا العام تأتي بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي

وأكد البرلمان العربي أن ذكرى النكسة هذا العام تأتي بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي على مدينة القدس والمسجد الأقصى المُبارك، وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية تحت حماية جيش الاحتلال، وتصاعد وتيرة الاستيطان من خلال التهجير القسري، وعزل المدن، وهدم المنازل، وطرد المواطنين.