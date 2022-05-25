«تعليم الإسكندرية»: لا شكاوى من امتحاني الهندسة والحاسب الآلي للشهادة الإعدادية

تفقدت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2021، في يومها الخامس، بإدارتي العامرية وبرج العرب التعليميتين.

حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب

وبدأت وكيل المديرية جولتها التفقدية بمتابعة الامتحانات بلجنة مصطفى الجبلي الإعدادية للبنين ولجنة رفيدة الأسلمية لغات بإدارة العامرية، ولجنة مجمع 25 يناير بإدارة برج العرب غربي الإسكندرية، وأكدت خلال الجولة على منع دخول الطلاب اللجان الامتحانية بالهواتف المحمولة وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والالتزام بالتعليمات التي من شأنها استقرار العملية الامتحانية.

متابعة غرفة عمليات تعليم الإسكندرية

وأشارت وكيل «تعليم الإسكندرية» إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أدّوا صباح اليوم الأربعاء، امتحان مادتي الهندسة والحاسب الآلي على فترتين، ولم ترد أية شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية.

وأكدت خلال جولتها التفقدية على ضرورة التزام أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين بكافة الإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم مقار اللجان الامتحانية ومراكز توزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة بشكل يومي، مشيرةً إلى أنها أصدرت تعليمات لمديري عموم الإدارات بمتابعة العملية الامتحانية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان، وضرورة قيام اللجان باستخدام الكواشف الحرارية ونشر ملصقات التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية مجابهته، والتزام الجميع من الطلاب والملاحظين وجميع القائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن.

مراجعة أوراق الامتحانات بدقة عالية

وفي سياق متصل، أكدت في تعليماتها للجان النظام والمراقبة على الدقة التامة في تقدير الدرجات، وذلك تزامنا مع استمرار عمليات تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية، وضرورة مراجعة الأوراق الامتحانية وعمليات رصد الدرجات.

واستكملت متابعة العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، لمتابعة امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي، والامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج» بالمدارس الفنية والمنشآت التدريبية والشراكات.