شاكيرا تكشف سبب عدم زواجها من بيكيه: طريقة لإبقاء شعلة العاطفة حية

بعد 12 عاما، انتهت علاقة النجمة العالمية شاكيرا مع صديقها لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، حيث أعلن الثنائي انفصالهما في بيان صحفي مشترك، واكتفيا بتأكيد الأمر بكلمات مقتضبة، والتشديد على أن وضعهما سيكون مختلفًا من الآن فصاعدًا، إلا أنهما سيظلان دائمًا موحدين من أجل ابنيهما «ميلان» و«ساشا»، اللذين يمثلان أولوية بالنسبة لهما.

وبالرغم من العلاقة الأيقونية التي جمعت الثنائي على مدار سنوات طويلة، فأنهما لم يتزوجا نهائيا، وكشفت شاكيرا في وقت سابق سبب عدم زواجها من صديقها ووالد أبنائها، في تصريحات سابقة، قائلة إن فكرة الزوج تخيفها، واعتبرت أن أسلوب حياتها طريقة للاستمرار في إبقاء شعلة العاطفة حية، وذلك بحسب تصريحات سابقة أعاد موقع مجلة «Hola» الإسبانية، نشرها مرة أخرى.

شاكيرا: فكرة الزواج تخيفني.. ولا أريد التوقف عن رؤيتي فتاته

وتابعت الفنانة الكولومبية: «لا أريده أن يتوقف عن رؤيتي كـ فتاته، إنها مثل تلك الفاكهة المحرمة، أفضل إبقائه منتبهًا وأدعه يعتقد أن كل شيء ممكن اعتمادًا على سلوكه».

شاكيرا متهمة بالاحتيال الضريبي.. ومطالبة بسداد 14 مليون يورو

ولا يعتبر الانفصال هو الأزمة الوحيدة التي تواجه شاكيرا في الوقت الحالي، حيث تواجه اتهامات بالتهرب الضريبي بمبالغ تصل لـ 14 مليون يورو، وذلك بعد ما رفضت محكمة برشلونة الاستئناف الذي قدمته الفنانة في 6 تهم ضدها، حيث تتهمها المحكمة بعدم سداد ضرائبها على مدار 3 سنوات على التوالي 2012 و 2013 و 2014.

من جانبه، أكد القاضي المكلف بالقضية أن المغنية كانت مقيمة في إسبانيا، وبالتالي عليها أن تدفع ضرائبها، وهو أمر الذي تنفيه شاكيرا، قائلة إنها خلال تلك السنوات لم تعش في إسبانيا، ولكنها أقامت في محل إقامتها في جزر البهاما ولم تزور إسبانيا إلا في مناسبات قليلة.