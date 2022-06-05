شركات السياحة: أسعار برامج الحج السياحي لا تشتمل على ثمن صك الأضحية

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام لم تتضمن سعر صك الهدي «الأضاحي» الذى يشتريه الحجاج كأحد مناسك الحج، موضحا أن الضوابط لم تتضمن أيضا آلية تحصيل قيمة تلك الصكوك من حجاج السياحة أو السعر الخاص بذلك بعكس حج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية وحج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي واللذين تضمن سعر برامج الحج بهما قيمة تلك الصكوك.

عدد حجاج السياحة 9200 حاج

وأضاف، لـ«الوطن»، أن لحجاج السياحة وعددهم نحو 9200 حاج الحق الكامل في شراء صكوك الهدي من المؤسسات السعودية المعتمدة بعد ذهابهم إلى المملكة لأداء الحج، لافتا إلى أن شراء صكوك الهدي يكون بموجب صك رسمي من قبل المؤسسة التي سيُشترى منها هذا الصك، مشيرا إلى أن شركات السياحة أو وزارة السياحة لا تجمع أي مبالغ من حجاج السياحة بخصوص صك الأضحية حيث يكون من حق كل حاج شرائه أو الاستغناء عنه وفقا لنوع الحج الذى سيؤديه سواء كان حجا مفردا أو مقرنا أو متمتعا.

الأسعار النهائية لبرامج الحج

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من أعضاء غرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج ستتولى التفاوض خلال اليومين المقبلين مع مؤسسة الطوافة السعودية بخصوص أسعار خدمات إقامة وإعاشة حجاج السياحة بمخيمات المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، معربا عن آماله في ألا تطول فترة التفاوض وذلك حتى يتسنى لشركات السياحة معرفة الأسعار النهائية لبرامج الحج والبدء في تحصيلها من المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي، خاصة أن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام ستنطلق خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري.

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أصدر قرارا بسفر لجنة من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة لمتابعة إجراءات عمليات معاينة وتوثيق عقود مساكن حجاج السياحة لهذا العام.