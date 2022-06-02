اليوم .. انتهاء عملية التضامن بين شركات السياحة لبدء تنفيذ برامج الحج

تنتهي اليوم عملية التضامن بين شركات السياحة في تنطيم برامج الحج السياحي لهذا العام ليبدأ خلال أيام سفر شركات السياحة إلي المملكة العربية السعودية لإجراء معاينة وتوثيق عقود المساكن التي سيقيم بها الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

السفر لإجراء معاينات مساكن الحجاج الإسبوع المقبل

وقال علاء أبوزينة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إن شركات السياحة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل في السفر إلى السعودية لإنهاء كافة تعاقدات الحج السياحي لهذا العام من مساكن وتنقلات داخلية وخدمات إقامة وإعاشة بمخيمات المشاعر المقدسة بمني وعرفات، لافتا إلى أن كافة المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة لابد أن تكون متوافقة مع الضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار بخصوص التسكين وفقا لمستوى برنامج الحج.

شركات السياحة ستتسلم قيمة مقدمات الحجز الخاصة بالفائزين بالقرعة

وأضاف لـ«الوطن» أن شركات السياحة ستتسلم خلال الأيام المقبلة شيك مقدم جدية الحجز الذي دفعه المواطنون الذين فازوا بقرعة الحج السياحي حتى تتمكن من دفع قيمة الخدمات التي ستقدم للحجاج بالمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن شركات السياحة خاطبت كافة الفائزين بالحج السياحي لهذا العام لسرعة سداد باقي قيمة برنامج الحج وفقا للمستوى المتعاقد معه مع التشديد عليهم بوجود زيادة في أسعار البرامج عما تم إعلانه مسبقا وذلك بسبب إرتفاع أسعار خدمات الإقامة والإعاشة بمخيمات منى وعرفات، وتابع: «تأشيرة الحج لن تصدر لأيا من الحجاج إلا بعد دفع قيمة تعاقدات كافة خدمات الحج».

وأشار إلى أن المواطنين الذين لم يوفقوا بقرعة الحج سيتم رد مبلغ جدية الحجز الذي سددوه عند التقدم والمحدد بـ 20 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج المستوى الاقتصادي و30 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الـ 5 نجوم وذلك في موعد أقصاه يوم 28 يونيو الجاري وبموجب بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للشخص الذي سجل أسمه بالحج السياحي.

يشار إلى ان نظام التضامن بين شركات السياحة في تنظيم برامج الحج يعني إندماج أكثر من شركة سياحة منظمة للحج في تضامن واحد علي أن يكون هناك شركة تمثل رأس التضامن تكون هي المسئولة عن تنظيم برنامج الحج لكافة حجاج الشركات الموجودة معها بالتضامن، على الأ يقل عددالحجاج داخل التضامن الواحد عن 50 حاجا.