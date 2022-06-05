عضو تنسيقية شباب الأحزاب تقترح بدء تنفيذ مبادرة «مؤسسة بلا أمية»

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، الدكتور محمد يحيى ناصف، الرئيس الجديد للهيئة العامة لتعليم الكبار، لمناقشة أوجه التعاون بين الهيئة والتنسيقية في إطار البروتوكول الموقع بينهما في ظل الإدارة الجديدة للهيئة.

وخلال اللقاء، استعرض مؤمن سيد، عضو التنسيقية، أهم بنود البروتوكول الموقع بين التنسيقية والهيئة، فيما أكد رئيس الهيئة على الالتزام الكامل بتنفيذ كافة البنود الواردة به، مرحبًا بالتعاون مع التنسيقية باعتبارها نموذجًا سياسيًا ناجحًا.

مبادرة العدالة الثقافية

واقترحت راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البدء في تنفيذ مبادرة مؤسسة بلا أمية، التي تأتي في إطار مبادرة العدالة الثقافية التي أطلقتها التنسيقية، وكان من أهم محاورها ملف محو الأمية وتعليم الكبار.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة، الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وإيهاب سعيد، مدير العلاقات العامة بالهيئة، وسماح عادل، مسئول العلاقات العامة بالهيئة، والدكتور وليد حويلة، مدير إدارة التدريب.

الأعضاء المشاركون في اللقاء

وشارك من التنسيقية راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، ومؤمن سيد، وإسلام حمدي، أعضاء التنسيقية.