هاني شاكر لـ«الوطن»: قرار إعادة شاكوش للغناء ليس ملكي.. عليه إثبات حسن النية

قال الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار إعادة تصريح الغناء لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش ليس قراره بمفرده إنما هو قرار يجب اتخاذه من كل أفراد نقابة المهن الموسيقية فردا فردا.

هاني شاكر: سنعمل على أخذ الاحتياطات حتى لا يخطئ مرة أخرى

وأوضح شاكر لـ«الوطن» قائلا «أعلم جيدا أن فترة إيقاف حسن شاكوش أصبحت طويلة للغاية، ولكن أمر عودة شاكوش للغناء وإعطائه تصريح الغناء من عدمه ليس ملكي أنا فقط إنما ملك مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية».

وأضاف «حسن شاكوش لن يظل مُعاقبا طيلة عمره وممنوعا من الغناء، ولكن نحن نعمل حاليا على دراسة الوقت المناسب الذي يُسمح له فيه بالعودة من جديد بعد التشاور والبحث وأهمية أخذ احتياطات حتى لا تتكرر أخطاؤه مرة أخرى»

هاني شاكر: حسن شاكوش لن يظل مُعاقبا طول عمره

وتابع «عودة شاكوش محتملة بشكل كبير، عليه أن يثبت حسن نيته للنقابة أنا لا يهمني اعتذاره ولكن ما يهمني أن الخطأ لا يتكرر مرة أخرى».

يذكر أن الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية كانوا قد اتخذوا قرارا منذ عدة أشهر بسحب تصريح الغناء الخاص بشاكوش بسبب إهانته والخطأ في شعبة الإيقاعيين أثناء مشاجرته مع المطرب الشعبي رضا البحراوي حين ما قال لأعضاء فرقة الأخير «لو رب البيت طبال بنته بتطلع رقاصة» وهو ما أغضب شعبة الإيقاعيين وهددوا بالاعتصام بالنقابة حال عدم أخذ موقف من حسن شاكوش ومنع من الغناء.