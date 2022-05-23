هاني شاكر عن عودة حسن شاكوش للغناء بعد اعتذاره: «مش قراري لوحدي»

علق الفنان هاني شاكر، على تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش اعتذار رسمي لنقابة المهن الموسيقية، بعد قرار وقفه عن الغناء الأخير على إثر مشكلته مع رضا البحراوي في إحدى الحفلات التي جمعتهما.

هاني شاكر يوضح موقفه من عودة شاكوش للغناء

وقال هاني شاكر، خلال لقائه في عدد من البرامج على هامش تكريمه من حفل افتتاح المهرجان الكاثوليكي للسينما، عن استمرار وقف حسن شاكوش: «أنا عارف إن مينفعش حد يفضل متعاقب طول عمره، والمجلس عارف دا وإن شاء الله في التوقيت المناسب بيترتب مع المجلس، لازم يكون فيه شوية احتياطات المجلس ياخدها، وقرار وقفه أو عودته للغناء دا مش قراري أنا لوحدي، ولكنه قرار المجلس كله».

وعن إمكانية عودة حسن شاكوش الأيام المقبلة للغناء والحفلات مرة أخرى، أضاف: «ليه لا إذا أثبت حسن النية، اللي يهمني ويهم المجلس إنه مش بس الاعتذار ولكن إن الخطأ دا ميتكررش مرة تانية».

هاني شاكر: بحث الشكوى التي قدمها الشاب خالد ضد وليد منصور

أما عن الأزمة التي أثيرت الفترة الماضية بين الشاب خالد ومتعهد الحفلات وليد منصور، بعدما قدم الشاب خالد بلاغا ضد الأخير، أوضح «شاكر» أن محامي الشاب خالد ياسر قنطوش قدم بالفعل شكوى ضد وليد منصور وتم تقديمها إلى مجلس النقابة للشئون القانونية، وجار بحثها.

هاني شاكر ينعي وفاة سمير صبري

كما حرص نقيب المهن الموسيقية، خلال حديثه أن ينعى الفنان الراحل سمير صبري الذي، رحل عن عالمنا الجمعة الماضية عن عمر يناهز الـ 86 عامًا بعد صراع مع المرض، قائلًا: «فقدنا فنانا شاملا قلما نجد مثله».