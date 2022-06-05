«دويتو» غنائي يجمع هاني شاكر وسميرة سعيد للمرة الأولى

كشف الفنان هاني شاكر عن تعاونه مع الفنانة سمير سعيد في أغنية جديدة على طريقة الـ«دويتو»، وجاء ذلك على هامش تواجده في مهرجان «الزمن الجميل» في لبنان، مساء أمس، الذي شهد تكريمه مع عدد من رموز الأغنية اللبنانية والعربية، كما يستعد لإصدار أغنية جديدة مع الفنان عزيز الشافعي خلال الفترة المقبلة.

وتحدث هاني شاكر عن تفاصيل التعاون مع سمير سعيد، في لقاء مع برنامج «ET» بالعربي، قائلًا: «بحضر لمفاجأة دويتو مع الفنانة سميرة سعيد، هي حبيبة الدنيا كلها وصاحبة صوت رائع أحبه وأحترمه جدا، وأتمنى أن تعجبكم الأغنية عند طرحها».

هاني شاكر يكشف تفاصيل تعاونه مع سميرة سعيد

تكريمات وحفلات.. هاني شاكر يعيش حالة من النشاط الفني

ويعيش هاني شاكر حالة من النشاط الفني قبل تكريم مهرجان «الزمن الجميل»، أمس، حصل على جائزة الإبداع الفني من المركز الكاثوليكي للسينما، وقدم أكثر من حفل غنائي في مصر وخارجها على مدار العام ما بين العراق والمملكة العربية السعودية، وطرح أغنية بعنوان «ست الحبايب» في شهر مارس الماضي، تزامنا مع احتفالات عيد الأم، من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبدالوهاب.

قدم هاني شاكر على مدار مشواره الفني عدد من الـ«دويتوهات» الغنائية، من بينها أغنية «ذكرياتنا»، وأغنية مع أحمد سعد بعنوان «يا بخته اللي احنا من بخته»، بينما قدمت الفنانة سميرة سعيد عدد من الـ«دويتوهات» الغنائية الناجحة كان أشهرها «يوم ورا يوم» مع الشاب مامي.