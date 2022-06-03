بايدن يدعو لحظر بيع البنادق الهجومية بأمريكا.. ومقتل 3 في إطلاق نار بأيوا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث كان أبرزها الدعوة الرئاسية الأمريكية لحظر بيع البنادق الهجومية للأفراد، فيما شهدت ولاية «ويسكونسن» الأمريكية، حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

ودعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى حظر بيع البنادق الهجومية للأفراد في بلاده، وقال في خطاب تليفزيوني، بعد 9 أيام على مجزرة مروعة راح ضحيتها 19 طفلا ومدرستان في مدرسة في «تكساس»، متسائلا، عن عدد المذابح التي على البلاد تحملها. وشدد المسؤول الأمريكي، على ضرورة رفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة، إلى 21 عاما.

وقتل 3 أشخاص بينهم امرأتان، ومطلق النار، بعد إطلاق نار في كنيسة «كورنرستون» بمدينة «أميس» في ولاية «أيوا» الواقعة في الغرب الأوسط لـ البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال قائد شرطة مقاطعة ستوري الكابتن نيكولاس ليني، إنه لا يوجد تهديد قائم للسكان في الوقت الراهن، مضيفا إن المنفذ أطلق النار على نفسه على ما يبدو لكن التحقيق في وفاته لا يزال قيد التحقيق، وفقا لما ذكرته الإذاعة الوطنية العامة الامريكية «إن بي آر».

إصابة 5 جراء إطلاق نار في «ويسكونسن»

وفي سياق متصل، فتح مجهولون، النار على مشيعي «داشونتاي كينج»، أمريكي من أصول إفريقية قتل برصاص الشرطة في 20 مايو الماضي، فى مقبرة جريسلاند فى راسين جنوب ميلووكي، مما أسفر عن إصابة 5 من أقارب القتيل، في ولاية «ويسكونسن» الواقعة في شمال وسط الولاياتت المتحدة.

«شرطة راسين» تصف إطلاق النار بأنه حادث خطير

ووصفت «شرطة راسين»، إطلاق النار بأنه حادث خطير، وحثت الناس على الابتعاد، فيما قال شهود عيان، إطلاق النار كان عشوائيا لدرجة أن بعض الرصاصات أصابت ملعبا بالقرب من المقبرة.

وقال 3 شبان كانوا يلعبون كرة السلة في «لوكوود بارك» الواقعة غرب المقبرة، إنهم سمعوا طلقات نارية وأصيب السياج خلفهم بشكل متكرر.

منفذ هجوم «بوفالو» يواجه 25 تهمة.. بينها الإرهاب المحلي

بدوره، يواجه «بايتون جيندرون»، البالغ من العمر «18 عاما»، المتهم بقتل 10 أشخاص من ذوي البشرة السمراء في متجر بمدينة «بوفالو» في «ولاية نيويورك» الواقعة في شمال شرقي البلاد في 14 مايو الماضي، 25 تهمة بينها الإرهاب المحلي، وجرائم الكراهية، وقد يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

شاب أمريكي يدمر آثار تاريخية إغريقية بـ«متحف دالاس»

بدورها، أعلنت شرطة مدينة «دالاس» بولاية «تكساس» الواقعة في وسط جنوبي الولايات المتحدة، عن تعرض آثار تاريخية إغريقية بـ«متحف دالاس» لاعتداء أسفر عن أضرار بقيمة 5 ملايين دولار.

ووجهت السلطات إلى مرتكب الاعتداء «برايان هرنانديز»، يبلغ من العمر«21 عاما»، تهمة جنائية، وقد يواجه عقوبة السجن من 5 سنوات إلى السجن المؤبد.

وفي الولايات المتحدة، سلمت السلطات الأمريكية، سيزار دوارتي، حاكم سابق لـ ولاية شيواوا الحدودية المكسيكية إلى بلاده، حيث يواجه اتهامات باختلاس ملايين الدولارات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار وزارة الخارجية المكسيكية، إلى أن دوارتي، سيواجه اتهامات تعادل تقريبا الاختلاس والتآمر في المكسيك، وتشمل التهم أيضا ما يقرب من 5 ملايين دولار على أموال الدولة التي يُزعم أن دوارتي أخذها خلال فترة ولايته 2010-2016، فيما قال محامو الحاكم السابق إن الاتهامات لها دوافع سياسية.

اعتقال شخص في المكسيك متورط في قتل 7 شابات على الأقل

وأعلن نائب وزير الأمن العام المكسيكي، ريكاردو ميخيا، اعتقال سفاح وصديقته اختار ضحاياه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واستدرجهن بعروض عمل مزيفة، مشيرا إلى تورط المعتقل «ن» في قتل 7 شابات على الأقل.

وأضاف ميخيا، أنه يعتقد أن آخر ضحاياه، كانت «فيراكروز» البالغة من العمر 31 عاما، والتي قتلت في مايو الماضي.

السلطات التونسية تفكك عصابة دولية في «بن عروس» لترويج المخدرات

وفي تونس، تمكنت السلطات من تفكيك عصابة دولية في «بن عروس» يقودها شاب، لترويج المخدرات نشطت بين تونس والجزائر، فيما ضبطت القوات الأمنية، 141 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن أكثر من 14 كيلوجرام ومبلغ 105 آلاف دينار «أكثر من 33 آلاف دولار»

وفي السعودية، تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزته 4 كيلو جرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر «الشبو»، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

بدورها، ألقت قوات مرور منطقة الباحة الواقعة في جنوبي غربي المملكة على سعودي ظهر في مقطع فيديو يقود شاحنة بتهور في أحد الطرق الرئيسة بمحافظة العقيق بعد سرقتها وارتكاب مخالفات مرورية.

الكويت تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالإنابة: السبب «مجتمع الميم»

بدورها، استدعت الكويت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالإنابة جيم هولتسنايدر، على خلفية منشورات على حساب السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم المثلية، وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن دولة الكويت سلمت القائم بأعمال السفارة بالإنابة مذكرة تؤكد فيها رفضها لما تم نشره، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمس الخميس، قالت السفارة الأمريكية في الكويت، في تغريدة، إن دفاعا عن حقوق الإنسان لأفراد «مجتمع الميم» قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن كل الناس يستحقون الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون.

ودعت الخارجية الكويتية، السفارة الأمريكية، إلى عدم نشر مثل تلك التغريدات التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

كندا تسوى خلاف مع الشعوب الأصلية حول الأراضي بقيمة 1.3 مليار دولار كندي

من جانبها، أعلن الحكومة الكندية، بدء السلطات بدفع التعويضات للشعوب الأصلية مقابل الأراضي التي صادرتها منها الحكومات الكندية السابقة، وأشار رئيس وزراء البلاد، جاستن ترودو، إلى تحقيق اتفاق تاريخي بين حكومة بلاده وشعب «سيكسيكا» الأصلي في «ألبرتا» حول تسوية الخلاف حول الأراضي بقيمة 1.3 مليار دولار كندي «1.03 مليار دولار أمريكي».

واعترف ترودو، بأخطاء الماضي المروعة، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على تصحيحها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.