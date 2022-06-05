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3 قتلى و11 جريحا في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

كتب:

رؤى ممدوح
11:21 ص | الأحد 05 يونيو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وجرح 11 آخرين في إطلاق نار في أحد شوارع فيلاديلفيا الأمريكية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

إطلاق نار وقتلى وجرحى

وحول التفاصيل، فقد تمّ استدعاء شرطة فيلادلفيا إلى منطقة شهيرة بالمحتفلين في عطلة نهاية الأسبوع في وقت متأخر من ليلة السبت، بعد سماع تقارير عن طلقات نارية متعددة.

وتشير التقارير، إلى أنّ ما يصل إلى 13 شخصًا أصيبوا في حين قتل ثلاثة أشخاص في أعقاب الهجوم، والمشتبه به من بين الجرحى ويعالج في مستشفى محلي مصابا بجرح في ساعده.

9 عمليات إطلاق نار في أقل من 24 ساعة

وقبل إطلاق النار هذا، كانت هناك 9 عمليات إطلاق نار في أقل من 24 ساعة في فيلادلفيا ولم يتم القبض على أي شخص، ووقع إطلاق النار في نفس الأيام التي قُتلت فيها امرأة حامل في ثقل حملها بالرصاص في المدينة، ونجح الأطباء فيما بعد في ولادة طفلها.

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بقلم رؤى ممدوح