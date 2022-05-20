إطلاق نار وقتلى وضبط 80 طربة حشيش وتسمم فتاة..أحداث 24ساعة بسوهاج

يوم عاصف شهدته محافظة سوهاج اليوم بمراكزها المختلفة، بدأ بالقبض على مستريح جديد استطاع الحصول على ثلاثة مليون جنيه لتوظيفها بتجارة الفاكهة، ثم الزوجة الشابة قاتلة زوجها لخلاف على ملكية نصف منزل، وميراث الدم الذي دعي عم لإطلاق النار على نجل شقيقه، فضلا عن ضبط 80 طربة حشيش وتسمم طفلة بلدغة عقرب وفتاة تناولت مبيدا حشريا بالخطأ.

أحداث 24ساعة بسوهاج وضبط 80 طربة «حشيش بسكوتة»

وتستعرض «الوطن» أحداث 24 ساعة بمحافظة سوهاج بداية من تلقي مركز شرطة البلينا محضرا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، منطقة وسط الصعيد، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام كل من حسين ا ح م، 32 عاما عاطل، ومحمد س ب ا، 31 عاما عاطل، ويقيمان بمحافظة أسيوط، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي الإتجار فـي المواد المخدرة.

وعقب استصدار اذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط المتهمين، في كمين أعد لهما بدائرة مركز البلينا وبحوزتهما 80 طربة لمخدر الحشيش ماركة بسكوته يزنوا حوالي 8 كيلو جرام، مبلغ مالي 700، جنيه و3 هواتف محمولة، و2 سلاح أبيض مطواة، ودراجة نارية ملك الأول.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما والدراجة للنقل.

ضبط مستريح جديد حصل على 3مليون جنية لتوظيفها بالمنشاة

هذا وورد لمركز المنشاة محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة نطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ المدعو "محمد ع م إ 40 صاحب محل زيوت وقطع غيار سيارات ويقيم دائرة مركز سوهاج وعدد 4 أخرين ويقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من المدعو محمد ف م ع 29 عاما سائق ويقيم دائرة مركز المنشاة والسابق اتهامه في القضية توظيف أموال، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ ماليه بلغت جملتها 3.000.000 جنيه، ثلاثة مليون جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة وتصدير الفاكهة للخارج مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ . وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

زوجة تقتل زوجها المسن لخلاف على ملكية نصف بيت

كما تلقى مركز شرطة البلينا بلاغا يفيد وفاة شخص بمنزله بدائرة مركز البلينا، وبالانتقال تبين وجود جثة المدعو عبد الصادق م ع ا 79 عاما عامل ويقيم بذات الناحية، مسجاة على أريكة بالطابق الأول، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجات بالوجه والرأس، تم نقله لمشرحه مستشفي البلينا المركزي.

وتوصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلاميه بين المتوفى وزوجته المدعوة صابره ش ف ح 39 عاما ربة منزل، تقيم بذات الناحية، تطورت إلى تشابك بالأيدى بسبب رغبته في استردادملكيه نصف المنزل القاطنين به الذي سبق وأن قام منذ فترة بالتنازل عنه لها ورفضها ذلك فقامت خلالها بدفعه أرضا ووفاته. وقد تم ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بصحتها واعترفت بارتكاب الواقعة.

أطلق النار على نجل شقيقة لخلافات الميراث

وصل المدعو حماده ع س، 34 عاما عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج، إلى مستشفي بسوهاج العام مصاباً بطلق ناري بمشط الساق اليمني، وأفاد المصاب ووالده المدعو عوض س ع ع، 70 عاما عامل ويقيم بذات الناحية، باتهام عم المصاب المدعو علي س ع، 55 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته بسبب خلاف على الميراث.

تسمم فتاة تناولت مبيدا حشريا بالخطأ

وصلت المدعوة ندي خ م ع 27 عاما ربة منزل وتقيم دائرة مركز طهطا إلى مستشفي طهطا العام مصابة، بحالة إعياء «ادعاء تناول مادة فسفورية» وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي.

وأفاد والدها المدعو خلف م ع ا 59 عاما موظف ويقيم بذات الناحية أنه أثناء تواجد نجلته المذكوره بالمنزل تناولت مبيد حشري عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابتها ونفي الشبهة الجنائية.

طفلة مصابة بإعياء لدغها عقرب

وصلت الطفله شيماء ح م، 12 عاما، تلميذة وتقيم دائرة مركز طهطا إلى مستشفى طهطا العام مصابة بحالة إعياء «ادعاء لدغ عقرب» وتم تحويلها لمستشفي سوهاج العام.

وأفادت والدتها المدعوة رضا ش ا ع، 44 ربة منزل وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة بأرضهما الزراعية لدغها عقرب مما نتج عنه إصابتها ونفت الشبهة الجنائية.